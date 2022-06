Dónde están las playas libres de humo en Málaga

La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía puso en marcha hace un par de veranos una iniciativa para que los ayuntamientos andaluces se adhirieran y reservaran parte de sus playas o piscinas como espacios libres de humo. Para este verano, en el listado oficial de la Junta aparecen las localidades malagueñas que están adheridas a esta iniciativa que no sólo está enfocada en una mejora para la salud de quienes frecuenten estos espacios de ocio y baño, también espera una repercusión en la contaminación de estos lugares, ya que las colillas no son biodegradables y suponen un foco más grande de contaminación de lo que se puede pensar. De momento, a falta de que otras localidades se unan a la iniciativa, son siete los municipios que reservan espacios para no fumadores en sus lugares de baño: Torrox, Algarrobo, Vélez Málaga, Estepona y Mijas en la línea costera, más Arriate y Archidona en el interior que también desarrollan esta iniciativa en sus piscinas.

Playas sin humo en Torrox

Uno de los municipios pioneros en este tipo de iniciativas. El paseo marítimo de El Morche, la playa de Ferrara, la del Cenicero, y la de El Peñoncillo son los lugares reservados a los no fumadores.

Playa sin humo en Algarrobo

Algarrobo tiene su principal núcleo urbano cerca de la costa pero no en ella, aún así, el término municipal sí que tiene varias playas y sirven para que el municipio pueda adherirse a esta iniciativa de evitar fumar en la costa.

Playas sin humo en Vélez Málaga

Es uno de los municipios con más playas de los que se han adherido en la provincia malagueña y el núcleo urbano de Torre del Mar cuenta con varias, pero también el de Almayate, Caleta de Vélez, Lagos, Valle Nizas y Benajarafe tienen zonas libres de humos.

Playas sin humos en Mijas

El municipio mijeño también tiene una extensa zona costera y en ella tiene reservadas tres playas (con bandera azul) en las que no se puede fumar: Calahonda-La Luna-Royal Beach, El Bombo y La Cala de Mijas.

Playa sin humos en Estepona

De las muchas playas que tiene este municipio de la costa Oeste malagueña, hay una que es de las más señeras y que está libre de humos: la playa de La Rada.