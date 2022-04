Las playas para perros en el Mediterráneo malagueño

Los censos de mascotas y animales domésticos en las localidades costeras de la provincia de Málaga han crecido en los últimos años. Tener un perro o un gato es algo bastante común en los hogares del litoral, pero la vida en las ciudades puede ser complicada si se tiene una mascota que necesite grandes dosis de juego y ejercicio. No es tarea fácil encontrar lugares tranquilos en los que los perros no molesten a nadie y a la vez puedan estar sin correa, algo que no tiene que estar entre la lista de cosas permitidas en las playas caninas. Sin embargo, aún hay municipios que apuestan por dedicar un espacio de sus cotizadas playas a la mascotas de sus ciudadanos y visitantes.

Hay que tener en cuenta que ir a una playa canina no suele ser algo idílico cuando los canes andan sueltos a su libre albedrío, así que hay que tomar precauciones más amplias de las que se toman cuando se va a un parque canino y tratar de tener un punto más de civismo del que nos gustaría recibir, por aquello de que no suele haber dos personas iguales. Además, hay que tener cuidado con las piedras que frecuentan las orillas de muchas de estas playas y tener en cuenta que la mayoría no son sólo exclusivas para perros y hay casos de canes que se han tragado anzuelos. En cualquier caso, las playas dedicadas a los animales están en núcleos urbanos que ofrecen más posibilidades alrededor de esas mismas playas, por lo que el rato en la costa con la mascota puede completarse con otras opciones de ocio. Un recorrido de Oeste a Este por las playas para perros en el litoral de la provincia de Málaga.

Piedra Paloma, Casares

Está en un buen entorno natural, tiene menos piedras que muchas de las disponibles para los perros. Tiene cerca cerca la torre de La Sal, que tiene cinco siglos en sus cimientos y está uno de los puntos más bonitos de esa parte de la costa. Está también cerca del Arrecife de La Perla, que se puede ver con suerte desde la costa.

Ventura del Mar, Marbella

No esta lejos de Puerto Banús, con lo que ello tiene de opciones de ocio, también cercana a la Gran Senda Litoral, que la bordea, por lo que puede ser una buena parada en un paseo más amplio. Un buen enclave cerca de la desembocadura del Guadaliza. Es una de esas playas algo pedregosas.

Playa El Pinillo, Marbella

Tiene también cerca la Gran Senda Litoral, se trata de una playa en la que en hay una división para mascotas y otro tramo de playa sólo para humanos. Tiene un aparcamiento cercano y discurre en paralelo a la carretera nacional.

Fuengirola

Está cerca de la autovía A-7, en el entorno del castillo de Sohail, un lugar idóneo para dar un paseo y recargar pilas. Está, además, el propio castillo como elemento histórico, no sólo tiene unas vistas muy buenas dominando la línea costera. No es excesivamente grande, poer sí suficiente y con suerte en el horario y la época del año estará tranquila.

Benalmádena

En la zona de Arroyo Hondo, cerca también de la carretera que va bordeando el litoral. Tiene un aparcamiento en las proximidades, aunque es fácil saltarse la salida, también es un lugar propio para pasear. La playa está localizada en una zona pedregosa de la costa, aunque los perros pueden correr un poco.

Arroyo Totalán, Málaga

Está en el extremo este de la capital malacitana, en el límite con La Cala del Moral, municipio del Rincón de la Victoria, tiene un espacio amplio para perros, aunque la orilla está llena de guijarros grandes y si deciden sentarse en la arena, su toalla probablemente nunca será la misma en función de la zona que elija. Está muy cerca de La Cala del Moral, donde se puede completar gustosamente el rato de ocio y en sentido contrario se puede pasear hasta la zona de La Araña que también es un paseo bonito junto al mar.

Torre del Mar

Está junto a uno de los tesoros submarinos de la provincia de Málaga y tiene, además, cera un observatorio de aves y la desembocadura del río Vélez que es también un paraje natural de alto valor ecológico. El aparcamiento no está muy lejano.

Torrox

Esta playa también está rodeada por un yacimiento arqueológico subacuático y por otro que no está sumergido: el que está sobre el faro que la playa canina tiene frente a ella. tiene un pequeño centro de interpretación. El entorno es más que agradable para pasear y pasar una buena jornada. En la playa canina hay que tener cuidado con las piedras en la orilla.