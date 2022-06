14 joyas del medio ambiente en Málaga

El Día Mundial del Medio Ambiente se celebra en la recta final de la primavera y pretende llamar la atención sobre la importancia de conservar los ecosistemas y los entornos naturales. Desde 1974, cada año se conmemora y la intención de las Naciones Unidas es animar a la conservación y sostenibilidad de los espacios naturales. Por todo el mundo se realizan actividades acorde con estas intenciones y supone una buena oportunidad para conocer, disfrutar y conservar los puntos naturales más destacados del entorno en que cada cual viva, pero también es una fecha en la que se pone el acento sobre la manera de producir y relacionarse con el planeta de los seres humanos. Propuestas para reciclar, reutilizar o generar menos contaminación son parte de una conmemoración que en según qué países sí que alcanza la resonancia necesaria como para movilizar a mucha gente y conseguir compromisos políticos al respecto. En la provincia de Málaga hay un buen número de espacios naturales con diversos niveles de protección institucional que forman el particular mapa de los lugares con más biodiversidad y mejor conservación de la provincia. En los últimos años cada vez son más las personas que disfrutan de ellos de una manera sostenible, procurando que sigan en buen estado, sin generar residuos o recogiéndolos cuando se trata de desechos que no son biodegradables. Aunque hay parajes naturales de gran calado, hay 14 joyas del en el medio ambiente malagueño que conocer y conservar para las generaciones futuras.

Parque Nacional de la Sierra de las Nieves

Es el punto que mayor nivel de protección legal tiene de la provincia y es lógico. Por su geografía, su biodiversidad, la cantidad de fauna protegida o poco habitual y la frondosidad de sus bosques es una zona de la provincia que se puede visitar muchísimas veces descubriendo algo nuevo en cada una de ellas. En función de la época del año, se puede elegir entre sus muchas rutas y propuestas que incluyen la espeleología, los cursos de agua, cumbres de las más escarpadas del Sur de la península ibérica y, por supuesto, los neveros. La increíble y antigua historia de la cosecha de nieve durante todo el año que acabó dándole el nombre a este conjunto de parajes es una muestra de la riqueza histórica de este entorno en el que también se creó la primera fundición de España hace ya varios siglos. Imperdible si se disfruta de la naturaleza.

Parque natural de Los Alcornocales

Aunque este parque natural discurre en su mayoría en la provincia de Cádiz, también hay una porción en la malagueña- Hay que tomar como referencia el bonito pueblo de Cortes de la Frontera para disfrutar de uno de los paisajes más reconfortantes de Andalucía. Un clima mediterráneo en el que empieza a notarse la influencia del océano Atlántico con una variedad botánica increíblemente rica en la que el alcornoque es lo más llamativo, pero no lo único a conservar. Pueblos preciosos en rincones boscosos únicos con un punto de humedad inédito cuando aprieta el calor. Es un parque natural bastante extenso con múltiples posibilidades diferentes para disfrutar de la naturaleza, algo que suele ocurrir en casi toda la línea imaginaria que sirve para separar las provincias de Málaga y Cádiz.

Sierra de Grazalema

Como ocurre con Los Alcornocales, Cádiz y Málaga comparte este espacio en el que se incluyen lugares malagueños como Benaoján, Líbar, Montejaque, o la Cueva del Gato. La pluviosidad en esta sierra es superior al de la mayoría de Andalucía, ambiente fresco, bosques densos y accidentes geográficos impresionantes entre los que viven especies protegidas como el alimoche, los buitres leonados, los cangrejos de río autóctonos andaluces y un sinfín de especies animales. Además, árboles únicos como los pinsapos también aparecen en este parque de la Sierra de Grazalema. Otra joya de la parte occidental de la provincia malagueña en la que sorprende a quienes no se esperan un vergel así en el Sur. Los pueblos que lo integran se han afanado en los últimos años en su promoción, mantenimiento y protección.

Parque natural Sierra Tejeda, Almijara y Alhama

Este paraje se encuentra en el otro extremo de la provincia, lo comparte con Granada y se trata de parajes de gran altitud en los que la vegetación es muy variada por eso y las condiciones suponen un gran contraste con la cercana línea costera. Mármoles calizos y dolomíticos son las formaciones rocosas más comunes que han proporcionado cobijo a los humanos durante milenios. Su variedad botánica es impresionante como sus vistas sobre el Mediterráneo en mucho de sus puntos. Con saltos y cursos de agua importantes que nacen en estas localizaciones, las rutas senderistas son numerosas y cuenta con algunas de bastante dificultad por la altitud. Otro punto sorprendente de la provincia con una gran riqueza de aves, diferentes tipos de pinos, árboles como el tejo y otras plantas muy poco habituales.

Parque natural Los Reales de Sierra Bermeja

No es tan extenso como el resto de los parajes tratados hasta ahora, pero sí muy rico en especies vegetales únicas. Sin duda, los pinsapos que crecen sobre las rocas peridotitas son una rareza en el mundo. En la parte Oeste de la provincia, los veranos son más suaves en este punto de Andalucía con frondosos bosques, gran variedad de rapaces y una cantidad de lluvias inusual en el Sur. Las características de su geografía también garantizan estampas preciosas y rutas sorprendentes. Una puerta al pasado botánico remoto de la región.

Sierra Crestellina

Reconocido como paraje natural, se ubica en el término municipal de Casares y no está muy lejos de Los Reales de Casabermeja. Tupido bosque mediterráneo con una variedad de animales vertebrados bastante amplia y que tiene protección institucional desde 1989. Uno de esos parajes con menos fama que otros más extensos y llamativos, pero que no deja de ser un pulmón en esa parte de la provincia que también recupera tiempos remotos en los que la capacidad destructiva de los humanos no era tan feroz. Un buen lugar para desconectar que no está muy alejado de la línea costera y provee de paisajes diferentes e inolvidables a sus visitantes.

Parque natural de los Montes de Málaga

Abriga a la capital malacitana y es una especie de balcón sobre el Mediterráneo en el que el clima es suave, la huella escarpada y los pinos dominan el territorio. Es un ejemplo de que los humanos pueden reforestar de una manera exitosa grandes porciones de terreno. Aunque el pino es lo más numeroso, también cuenta con sectores de bosque mediterráneo en el que las encinas, quejigos y los alcornoques tienen algo de protagonismo. Tan cercano a la gran urbe y tan aparentemente inaccesible por sus características geográficas que deja en fuera de juego a los viajeros que no conocen esta parte del Sur peninsular. Tiene muchas rutas y lugares especiales en los que olvidar la vida urbana que florece a muy pocos kilómetros de este parque natural.

Laguna de Archidona

Es una reserva natural que consta de un par de lagunas y cuenta con buenas corrientes de agua subterránea. En un punto de la provincia en el que los veranos son bastante calurosos y los inviernos dejan un punto más de frío que en otros sitios de la geografía malagueña, es uno de esos sitios que se debe conservar junto con su entorno en una zona del país que avanza hacia la pérdida de acuíferos y la desertificación. Si se visita en la época adecuada, la vida a su alrededor es un coro de pájaros, reptiles, anfibios y otro tipo de fauna que acude a la llamada del agua.

Lagunas de Campillos

Es un peculiar y, en algunos puntos espectacular, conjunto de lagunas en torno al municipio de Campillos. La Laguna Dulce es una de las más bonitas y de las que más vida congrega. Son el sitio elegido por muchas especies raras y poco habituales de aves para hacer parada en su migración o pasar partes del año con temperaturas más suaves que en sus lugares de origen. Además, la fauna autóctona andaluza se congrega alrededor de ellas y de la vegetación que provocan, que tiene bastantes especies poco habituales. Están en un lugar en el que el hombre lleva milenios cultivando y explotando los recursos por lo que su conservación y mantenimiento de la mejor manera es una de las premisas que se siguen desde hace años. No son tan famosas como Fuente de Piedra, pero los amantes del avistamiento de aves la frecuenta tanto como la reconocida laguna de los flamencos rojos.

Laguna de Fuente Piedra

Es uno de esos sitios muy conocidos y preparados para que su conservación sea compatible con su visita. En la frontera entre la vertiente atlántica (Guadalquivir) y la mediterránea (Guadalhorce) de Andalucía es un punto espectacular cuando las aves migratorias la ocupan. Las llamativas fotos de los flamencos en esta laguna han dado la vuelta al mundo y han eclipsado su gran variedad de aves. Su agua depende de la lluvia y las escorrentías, así que sufre en los periodos de sequía y en las estaciones en las que el agua es anecdótica en este punto de la provincia. Aún así se mantiene como uno de los lugares de visita obligada para los amantes de la naturaleza.

El Torcal de Antequera

Otro sitio espectacular en el que las formaciones rocosas han creado un auténtica galería de arte natural que se complementa con una vegetación y fauna bastante peculiar. Forma parte del contraste de paisajes que hay en la provincia malagueña y, además de las formas inverosímiles de estas formaciones rocosas jurásicas, se pueden encontrar el hogar de muchos tipos de grandes rapaces y también cabras montesas. En lo referente a la flora, los arbustos y matorrales de diferente tipo y condición predominan sobre las arboledas. Un lugar único que lleva fascinando a los humanos miles de años y que también tiene unas características geológicas únicas.

Acantilados de Maro y Cerro Gordo, Nerja

Es un espacio protegido peculiar, no sólo se cuida de la tierra, también de la zona marítima que lo ocupa. Aunque la mayor extensión está en la provincia malagueña, también hay parte que pertenece a Granada. Es una zona de acantilados en los que el mar ha moldeado las sierras de Tejeda, Almijara y Alhama creado paisajes espectaculares en los que la vida de los insectos, las aves o los camaleones son uno de los bienes más preciados. Un pequeño paraíso marítimo entre Nerja y Almuñécar que, al igual que otros puntos, es especialmente cautivador en los comienzos de la primavera o en los momentos suaves del inviernos.

Desfiladero de Los Gaitanes

El río Guadalhorce ha excavado a lo largo de milenios un espectacular cañón que ha dejado dos paredes de hasta 400 metros de altura. Todo un espectáculo natural con desfiladeros, gargantas y una fauna y flora peculiar a su alrededor. Este paraje natural protegido alberga el famoso Caminito del Rey, creado para crear un paso útil en las infraestructuras hidráulicas que el ser humano explota en la zona. Un increíble lugar que brinda paisajes, rutas y lugares en torno al agua y la naturaleza que son de los más fotografiados en la provincia.

Desembocadura del Guadalhorce, Málaga capital

Un humedal absolutamente inesperado porque se encuentra rodeado de ciudad y, sin embargo, es utilizado por un gran número de aves migratorias y pequeñas especies de río para vivir. La desembocadura del Guadalhorce cuenta, además, con una playa virgen y varios miradores de aves y de paisaje. Un punto de naturaleza en medio del cinturón urbano que rodea a la capital malacitana y que ahora es una zona de expansión de los malagueños que cuenta con un simpático y bonito puente de madera bajo el que discurre el río. Punto casi fundacional de la ocupación humana sobre esta parte de la provincia, ya no es una marisma pero ofrece el espectáculo del río desembocando en el mar, especialmente cuando está crecido.

