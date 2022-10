Conoce los cinco 'Pueblos Mágicos' que tiene Málaga

"Hay muchos pueblos bonitos, con encanto, históricos… pero sólo algunos son mágicos", así se define esta iniciativa sin ánimo de lucro denominada Pueblos Mágicos de España, con la que denominan a casi un centenar de pueblos de todo el territorio español como pueblos mágicos y cinco de ellos son de Málaga. La provincia malagueña cuenta con cinco pueblos mágicos que son: Canillas de Aceituno, Atajate, El Borge, Alfarnate y Comares.

¿Pero qué baremo se utiliza para definir qué pueblos son mágicos y cuáles no? Qué singularidad tienen estos cinco pueblos malagueños para definirse así, siendo diferentes y únicos entre otros. Según está iniciativa se basan en diez pilares básicos, diez áreas para calificar a los pueblos entre los que están la calidad de vida, su urbanismo, el patrimonio que atesora, sus fiestas y tradiciones, la gastronomía que le da de comer y los productos locales que la realzan, sus paisajes y su naturaleza, entre otros intangibles.

Canillas de Aceituno

A los pies de la Maroma, a una hora de trayecto desde Málaga, se encuentra Canilla de Aceituno, uno de los denominados Pueblos Mágicos de España. Su elegancia y clara raíz morisca deja a la vista un pueblo blanco repleto de encantos, calles estrechas con una decoración floral que forma parte del pueblo por su elegancia. Se considera a Canillas uno de los balcones de Málaga por su imponente vista a la Axarquía malagueña. La Casa de los Diezmos, el Aljibe Árabe o la iglesia y restos del Castillo del siglo XVI son dignos de ver. Su cercanía con la sierra la convierte en un punto estratégico de inicio para senderistas.

Atajate

Atajate es uno de los pueblos blancos de Málaga, uno de los más pequeños y también uno de los últimos antes de salir de la provincia, a cerca de dos horas de trayecto desde la capital. Perteneciente a la Serranía de Ronda, en el bajo Valle del Genal, la construcción de sus casas, con clara identidad árabe, y sus calles estrechas la identifican. La Cruz de Piedra y la Iglesia de San José son algunos de sus puntos históricos

El Borge

A menos de una hora de camino desde la capital está El Borge, otro de los denominados Pueblos Mágicos de España por su profundo legado e historia. A diferencia de otras localidades, el edificio más destacado fue construido tras la conquista de los Reyes Católicos, la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, situada sobre un altozano. El Arco de la Pasa o el Museo de artes Populares debes también visitarlo así como probar en algunos de sus restaurantes el Conejo al Moscatel.

Alfarnate

Entre las sierras de Enmedio, Palomera y Jobo se encuentra Alfarnate, otro pueblo a menos de una hora de camino con la capital en el que se puede apreciar con gran descaro su arquitectura de origen árabe por su conservación. Un ejemplo de ello es la Venta de Alfarnate, reconvertida en museo-restaurante. Un plato fundamental en su gastronomía es la sopa cachorreña.

Comares

Si eres de Málaga y no has hecho la ruta del aceite, el vino y la pasa de Comares no sé a qué estás esperando. Es otro Pueblo Mágico de España y se encuentra sobre una peña que le otorga vistas privilegiadas de toda la Axarquía. A una hora de Málaga y de origen árabe, los restos de su fortaleza, el cerro y el Aljibe son dignos de observación, así como su gastronomía por el gazpachuelo y el puchero. Si acudes en época de Verdiales, no desaproveches en ver su particular estilo.