Pueblos bonitos en Málaga para días pequeños

Planar una excursión satisfactoria para los días del otoño puede tener los inconvenientes de las inclemencias climáticas y de que cada día las horas de sol son menos y, además, en octubre se podrán vivir los amaneceres más tardíos del año ya que hasta el último fin de semana del mes no se producirá el cambio horario de invierno. Si el otoño tiene en la provincia de Málaga lugares imperdibles que en esta época por las características de su geografía y las particularidades de su entorno vegetal, también hay en la provincia localidades perfectas para una escapada otoñal de un par de días. Está claro que los planes otoñales pueden tener ingredientes similares a los de otras épocas del año, pero diferente planificación, por lo que este momento del año en el que los días son más cortos puede ser propicio para visitar pueblos y lugares que encajen perfectamente en las preferencias de cada cual y el tiempo necesario para completar una jornada satisfactoria.

Benadalid

Es un pequeño municipio de la serranía rondeña en el que se pueden disfrutar paisajes de alto valor natural. Tiene muchas opciones para buenos paseos entre la naturaleza, pero también sus calles y su patrimonio histórico tienen un punto muy especial que resalta en esta época del año. Tiene un castillo con cuatro torres que es de planta romana y ha sido utilizado en todas las épocas históricas, la última como cementerio de la localidad. Un sitio en el que desconectar y conocer una parte de la provincia malagueña que es bastante bonita. No está muy lejos lejos de la primera fundición en España que hoy en día es un hotel en un entorno rehabilitado, el cañón de Las Buitreras, la cueva del Hundidero en Montejaque, o el nacimiento del Genal en Igualeja, que son tres espectaculares monumentos naturales no muy conocidos

Júzcar

Júzcar es conocido como el pueblo pitufo, aunque ya no lo es y sus habitantes mantienen las paredes de azul. El paisaje es diferente y sorprendente ya que está en un punto señero del valle del Genal y genera una foto diferente y especial. Tiene alojamientos y gran número de rutas por lugares de alto valor natural, son conocidas sus jornadas micológicas en los últimos compases del otoño, y sus alrededores son de los más fotogénicos de la zona. Un sitio en el que también se pueden encontrar bastantes cursos y nacimientos de agua en torno al casco urbano, y que ha diseñado entre sus calles varios juegos y actividades que no sólo son para el disfrute e los más pequeños. Su oferta turística para una jornada es bastante amplia teniendo en cuenta su población y extensión. Es uno de esos lugares en los que se pasa un buen rato simplemente paseando por sus calles y escogiendo cualquiera de sus bastantes miradores para pasar un tiempo distinto.

Comares

A 700 metros sobre el nivel del mar y menos de 40 kilómetros del Mediterráneo, Comares tiene una situación peculiar ya que se asienta una cima. Es una de las cunas de Los Verdiales y eso lo reflejan sus plazas más concurridas. Tienen un casco urbano en el que se conservan restos del pasado musulmán como su Puerta de Málaga y además dese varios puntos del pueblo las vistas son impresionantes. Es un verdadero balcón al mar y al resto de La Axarquía en el que el vino dulce también tiene un lugar importante en su dilatada historia ya que se cree que pudo ser fundada por griegos de la ciudad de Focea (urbe de la antigüedad en un territorio que hoy es Turquía). Además, aprovecha su situación en el terreno para tener una de las mejores tirolinas de la provincia.

Casarabonela

Es una localidad con bastante patrimonio histórico en la que los moriscos vivieron en gran cantidad hasta bien pasado el ecuador del siglo XVI. Cuenta con las ruinas de un castillo, un jardín andalusí y un trazado especial propio de los municipios con un marcado pasado andalusí. Está en la Sierra de las Nieves, aunque no lejos del Guadalhorce y su valle, y ronda los 2500 habitantes. No sólo tiene uno de los jardines botánicos de la provincia con más de 2200 especies distintas de cactus y suculentas (Mora i Bravard), también tiene la entrada a la Sierra de las Nieves y senderos que llevan a vistas impresionantes como el puerto de la Jácara. Rodeado de montañas y de buenos paisajes. El pipeo es uno de sus platos más peculiares y sorprendentes.