Todo lo que debes saber sobre la nueva edición del Salón del Manga en Alhaurín de la Torre este fin de semana

Este próximo fin de semana, Alhaurín de la Torre se convertirá nuevamente en el epicentro de la cultura otaku. El sábado 20 y domingo 21 de enero, el Pabellón El Limón de Alhaurín de la Torre acogerá la IX edición del Salón del Manga. Durante 19 horas distribuidas en dos días, los asistentes disfrutarán de una completa programación con numerosas actividades de diversa índole, todas de acceso gratuito para el público, ya que la entrada es completamente gratuita y libre. El cartel promocional de esta edición hace referencia a la icónica película de Hayao Miyazaki, La princesa Mononoke.

El Salón del Manga congregará a una amplia diversidad de la cultura otaku, atrayendo no solo a aficionados del manga y el anime, sino también a seguidores de otras subculturas surgidas en Japón en los últimos años. El programa incluirá numerosas actividades y atractivos, como talleres, juegos, roboteca, torneos en la Zona Gamer, concursos de cosplay, sorteos, K-Pop, conferencias con invitados y personalidades destacadas entre los que estarán dobladores como Javier Roca (voz de Luffy de One Piece) o Jorge Saudinós (voz de Roronoa Zoro en One Piece), karaoke, ludoteca, realidad virtual, Softcombat (luchas con espadas y lanzas inspiradas en la Edad Media) y hasta un intrigante Escape Room (con enigmas y acertijos para salir de una sala cerrada), junto con una zona dedicada a Nerf.

Además, se dispondrán puestos de venta con artículos y productos relacionados con series de anime y tomos de manga, así como diversos puntos con artesanías. Además, como novedad con respecto a otros años, contarán con una zona especial de compra/venta e intercambio de juguetes de segunda mano con la participación del conocido youtuber Los Cazajuguetes. El IX Salón del Manga abrirá sus puertas ambos días a partir de las 11:00 en el Pabellón El Limón, con acceso gratuito. El horario de cierre varía: el sábado 20 a las 21:00 horas y el domingo 22 a las 20:00 horas.

Horarios de los torneos de la Zona Gamer

SÁBADO

12:00 horas – Torneo Mario Kart Del.

12:00 horas – Torneo Tekken 7

13:30 horas – Finales

16:00 horas – Torneo FC24

17:00 horas – Torneo Mortal Kobat 1

19:00 horas – Torneo Dragon Ball Fighterz

19:00 horas – Finales

DOMINGO

12:00 horas – Torneo Just Dance

12:00 horas – Torneo Super Smash Bros

13:30 horas – Finales

13:30 horas – Torneo Beat Saber

13:30 horas – Torneo Naruto X Boruto Ultimate

13:30 horas – Torneo Street Fighter 6

13:30 horas – Finales