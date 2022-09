Terremotos en Málaga que hicieron historia

En la madrugada del domingo 25 al lunes 26 se ha registrado un terremoto con epicentro en Málaga con una magnitud de 4.1, situado a una profundidad de 69 kilómetros, a las 3:42 de la mañana y en el que no se han reportado daños ni llamadas a Emergencias por este sismo. La provincia malagueña es, como gran parte de la costa andaluza, un lugar con bastante actividad sísmica y desde que se tienen registro de este tipo de sucesos se han vivido bastantes episodios que han sido traumáticos para la provincia por el número de bajas humanas y los destrozos provocados. En la provincia de Málaga hay bastantes terremotos que hicieron historia.

El Instituto Andaluz Universitario de Geofísica y Prevención de Desastres Sísmicos en la Universidad de Granada tiene una tabla histórica con los terremotos producidos que han llegado hasta nuestros días. Así se puede comprobar que en el año 880 y en el 881 hubo grandes terremotos en Córdoba capital y en el Golfo de Cádiz respectivamente y la sucesión histórica avanza con varios sismos potentes por siglo sentidos en el Sur de la península ibérica y las costas andaluzas. No es hasta enero de 1494 cuando aparece Málaga como epicentro de un terremoto que, por los datos históricos que se conservan, se estima que fue de una magnitud de 6.5. Menos de un siglo después, en junio de 1581 también se registró otro movimiento de tierra potente con epicentro en Málaga y una magnitud que no se ha podido calcular con los datos de los destrozos que han llegado hasta el presente.

Los grandes sismos de 1680 y 1884

Un siglo después, en la serie histórica tiene lugar uno de los sismos más grandes que se recuerden en la provincia malagueña que, además, tuvo una gran repercusión en las fuentes escritas de finales del siglo XVII: el terremoto de 1680. El epicentro fue en Málaga, la intensidad se calcula en 6.2 y los efectos fueron devastadores. Pasadas las 7 de la mañana del día 9 de octubre se sintió el terremoto en la capital malacitana que no sólo acabó con la vida de casi un centenar de personas y dejó heridas a otras tantas, también produjo un maremoto y la caída de muchas casas por toda la provincia. Se dice que la catedral fue el único edificio de la capital malacitana sin daños, pero la lista de fallecidos e inmuebles destruidos en la provincia fue muy grande. Localidades como Benalmádena, Cómpeta, Alhaurín el Grande, Coín, Mijas, Alhaurín de la Torre o Pizarra vieron como se hundían decenas de casas y el resto quedaban prácticamente inhabitables. Además, en Alhaurín el Grande fallecieron siete personas, una en Cártama y ocho más en Mijas. Además, municipios como Álora o Alozaina también perdieron bastantes viviendas. Todo un suceso demoledor que no sólo se dejó sentir en las provincias vecinas, también provocó graves daños en muchas de sus localidades.

Después de este desastroso terremoto, hay registros de otro con epicentro en Málaga en el año 1767, aunque no se ha podido calcular con precisión la magnitud del mismo, hay registros fehacientes de que se produjo, fue sentido y afectó a la población, aunque no como el de 1884. Aunque es conocido como el Terremoto de Granada o de Arenas del Rey (la localidad que fue el epicentro y que se encuentra cerca de la parte más oriental de la provincia malagueña) fue tan demoledor que provocó muertes y destrucción en un amplísimo espacio que no sólo incluye la parte oriental de la provincia malagueña. El terremoto se produjo pasadas las 21 horas del día de Navidad de 1884, se estima que duró cerca de 20 segundos y acabó costándole la vida a más de 800 personas, hiriendo a más del doble, destruyendo miles de viviendas y dañando decenas de miles.

Todo un desastre que no sólo dejó a miles de personas sin casa y buscando seres queridos entre los escombros, también se unió una potente nevada a los pocos días del terremoto que hizo aún más difícil la supervivencia. Fue un sismo altamente traumático para la zona fronteriza entre Málaga y Granada, y es uno de los más destructivos de los que se tiene constancia en esta parte del Sur peninsular. Se hizo un primer balance de daños un par de días después del terremoto, se pidió auxilio a Madrid y éste tardó en llegar más de la cuenta. Después, sí que sería una causa que uniría a gran parte dl país para tratar de ayudar en una reconstrucción que no fue nada fácil.