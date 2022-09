Dónde disfrutar en Málaga los amaneceres más tardíos del año

La recta final de septiembre, pero sobre todo octubre tienen particularidades que las hacen únicas. Más allá de que los días sean más cortos y de que el tiempo otoñal aún no acabe de desembarcar, hay una particularidad que tiene que ver con la hora que hace que, especialmente a partir de mediados de octubre, se produzcan los amaneceres más tardíos del año. Actualmente, en esta última semana de septiembre, el sol sale en la provincia de Málaga a las 8:09 el martes día 27 y a las 8:12 el viernes 30. Una hora que se repetirá a principios de diciembre y a mediados de febrero como consecuencia del cambio horario.

Y es que este año está previsto que se retrase la hora en el último fin de semana de octubre, el domingo 30, eso hará que el 29 de octubre amanezca a las 8:38 y un día después a las 7:39. No hay días en el año que amanezcan después de las 8:38, de hecho esa última semana de octubre será la que más tarde salga el sol de todo el año, más aún que en diciembre o enero, meses en los que el cambio horario aproxima el amanecer a esta hora pero no la supera. Por eso, el particular octubre reúne condiciones especiales en el cielo y también en los relojes que lo hacen peculiar. Además, en el cielo de comienzos del otoño se podrán ver planetas como Júpiter, cercano al horizonte, pero sobre todo Marte, además de otras constelaciones. Estos amaneceres de principios del otoño tienen paisajes y sensaciones diferentes por el peculiar momento dentro de los movimientos del planeta Tierra y en la provincia hay muchos lugares donde disfrutarlos. En la línea costera, los paseos marítimos y los lugares elevados en torno al mar son sitios ideales en función del punto del litoral en el que se esté y casi cualquier punto puede servir para tener un momento diferente, aunque hay sitios con vistas especiales.

Mirador Montes de Málaga

Es un mirador cercano a la capital malacitana, pero hay lugares similares en torno a toda la capital, sirva como ejemplo de una zona en la que los amaneceres son bonitos en casi cualquier época del año. En los Montes de Málaga hay muchos puntos así. De hecho, la propia carretera A-7000 tiene bastantes lugares desde los que se puede ver el Mediterráneo y tienen unos paisajes únicos muy cerca de la capital malacitana. Así que en torno al mapa de debajo se puede elegir casi cualquier punto con vistas para disfrutar de un bonito amanecer y el sol alumbrando la bahía con un color diferente.

Faro de Torrox

Un punto especial y diferente de la costa por su situación en el litoral. Lleva miles e años poblado y de eso dan muestra los restos romanos a su alrededor. Además, por su lugar, desde el que se domina esta parte del territorio, las vistas y colores del amanecer toman matices distintos y son especialmente bonitos. Un lugar a tener en cuenta no sólo para los amaneceres, también para los atardeceres.

Torre de Maro

Es un ejemplo de un sitio encantador, una pequeña ruta tranquila y el mar como paisaje. Casi toda la costa de La Axarquía se ve salpicada por torres similares y grandes acantilados sobre la costa que permiten ver amaneceres inolvidables. Puede ser la torre de Maro o cualquier otra cercana, que tenga un mínimo de altitud sobre el mar, algo habitual en este punto de la provincia malagueña, rico en patrimonio histórico de todas las épocas y también de lugares fenicios.

Castillo de Sohail, Fuengirola

Tal vez el monumento no esté abierto tan temprano, pero sus alrededores en la vertiente Este que da al río son propicios para ver el amanecer de una manera diferente. El castillo de Sohail tiene una gran historia y muchas zonas de expansión alrededor, también la playa y la propia Fuengirola, así que el amanecer desde este punto puede servir para completar el día con muchas posibilidades. Hay una playa canina a su alrededor, un circuito de karts o uno de los parques acuáticos más punteros de la provincia.