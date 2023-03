Vuelve este viernes los RED Friday a La Térmica: mercado, actividades y conciertos

Este viernes 3 de marzo se abre una nueva temporada de los RED Friday en La Térmica. El rastro cultural nocturno vuelve tras dos meses de descanso como siempre, el primer viernes de cada mes. Una cita cultural que aúna un mercado con numerosas artesanías y creadores, actividades de toda índole y una serie de conciertos con los grupos más emergentes de la escena.

Desde las 18:00 a las 0:00 horas estará abierto este nuevo RED Friday en La Térmica, un evento en el que se busca dar apoyo a todo el tejido creativo local y nacional de la ciudad donde al arte, el diseño y los productores y creadores artesanos exponen sus productos y tendencias. Serán alrededor de media centena de puestos y stands que van desde la propia artesanía, a pintura, ilustraciones, moda vintage y complementos, decoración, antigüedades, juguetes vintage, vinilos, reciclaje de objetos, fotografía e interiorismo.

Para esta primera edición de 2023, desde las 21:00 horas habrá una performance por parte de W.A.Y.L.A? (What Are You Looking At?), artistas residentes en Málaga que mostrarán sus trabajos en un espacio común con esta premisa: ¿Qué estás mirando? Lleva doble sentido esto que se le plantea al espectador, el desafío y la incertidumbre por medio de la expresión escénica bruta que nos regala la performance.

La música será una vez más protagonista en este RED Friday en los dos escenarios que están habilitados en su parte exterior: Escenario Cervezas Alhambra y Escenario Patio del Tiempo. En este primero arrancarán desde las 20:30 horas Pipiolas, a las 21:30 les sucederán el grupo Niña Polaca y por último de 22:30 hasta el cierre, Brolorizo. En Patio del Tiempo estará desde las 20:00 Al-Blanco y desde las 21:00 hasta el cierre la DJ Sofía Lekker.

Como siempre, la entrada es completamente gratuita aunque con aforo limitado, por lo que es habitual que a determinada hora se restrinja el acceso. Como siempre contarán con varias barras para bebidas y algunos puestos de comida rápida, como hamburguesas, burritos o compañeros.