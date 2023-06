La charca de Las Nutrias, un remanso de tranquilidad para refrescar un caluroso día en Málaga

Se trata de uno de esos elementos naturales característicos de la cuenca mediterránea de Málaga: un diminuto río que surge en las cercanías de las montañas y desemboca en la costa de Estepona, dotando de nombre a una encantadora zona costera con hermosas playas. El río Castor tiene una longitud inferior a los 14 kilómetros, pero su trayecto está repleto de sorpresas y lugares pintorescos para recorrer a pie. Entre ellos se encuentra la charca de las nutrias, un remanso de agua que se forma cuando el río, al interactuar con el terreno, descubre el mármol blanco propio de esta parte de la sierra malagueña. Es un lugar ideal para caminar por el cauce mismo del río y descubrir las postales y paisajes curiosos que rodean su pequeña cuenca, la cual destaca como una de las más visualmente impactantes en toda la provincia de Málaga.

El río Castor tiene su origen en el impresionante entorno de la sierra de Los Bermejales, cerca de Estepona. En los últimos años, esta zona ha ganado gran popularidad entre los amantes del ciclismo. La ascensión a Peñas Blancas no solo ofrece a los ciclistas una sensación de élite, sino que también se encuentra en un entorno natural de gran valor, a poca distancia de la costa, y ofrece numerosos senderos, rutas y rincones para disfrutar de la naturaleza.

Pero volviendo al río Castor, se trata de un curso de agua pequeño y uno de sus puntos más destacados es la encantadora charca de Las Nutrias. Este remanso de agua se puede acceder a través de un recorrido a pie no muy largo y es uno de los lugares más hermosos a lo largo del río Castor, aunque no es el único. Para llegar a la charca de Las Nutrias , se puede tomar la salida 16 de la autovía A-7, y seguir por los caminos asfaltados que conducen cerca de la charca. Una buena referencia es la entrada al Parque Cultural Camino del Castro, que se encuentra a poco más de tres kilómetros de la encantadora charca.

Una vez en la charca o en sus alrededores, dependiendo de la temporada y del caudal del río, se puede apreciar que hay áreas de mayor profundidad que no son excesivamente hondas durante el verano. Sin embargo, lo que realmente llama la atención es la acción del agua sobre las rocas, revelando el impresionante mármol blanco de la región. Aunque no es algo común, en la provincia de Málaga no es el único lugar donde se puede encontrar este mineral. Desde la época romana, se extraía de canteras en la Sierra de Mijas y se utilizaba en toda la península ibérica y en numerosos puntos del Mediterráneo. Es fascinante contemplar cómo la naturaleza nos muestra los vestigios de esta actividad ancestral a lo largo del río Castor.

La charca de Las Nutrias puede ser un punto de partida ideal para explorar el curso del río y descubrir más formaciones rocosas especiales. Es importante tener precaución en estas áreas, asegurándose de llevar suficiente agua potable y protección solar para cualquier caminata. A lo largo del cauce del río Castor, se pueden apreciar impresionantes paredes rocosas que lo rodean. Este entorno cuenta con una diversidad de especies animales y está salpicado de pinos, aunque la sombra puede ser escasa. En los alrededores del Parque Cultural Camino del Castro, hay varias rutas y senderos ideales para el ciclismo de montaña. Es un lugar único para pasear y disfrutar de la naturaleza, pero es importante tener en cuenta todas las precauciones necesarias para protegerse del calor.