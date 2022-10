Qué hacer en Málaga este domingo 23 de octubre

Se acaba el fin de semana en Málaga y es buen momento para hacer algo diferente en la ciudad. Si te estás preguntando qué hacer el domingo 23 de octubre (things to do in Málaga, para turistas) aquí te proponemos algunas de las ofertas culturales y de ocio que ofrece la agenda de la semana, como siempre cargada de planes alternativos a lo habitual.

El teatro coge fuerza el domingo con varias obras de gran interés, también la posibilidad de algunas visitas a los pueblos y rincones de Málaga, la música clásica, probar el swing o escuchar un buen monólogo que te haga reír están entre las opciones que ofrece este domingo en el apartado cultural.

Agenda cultura domingo 23 de octubre

Visita gratuita a Carratraca. La Junta de Andalucía viene organizando durante todo este mes de octubre una serie de visitas guiadas a diferentes puntos de la provincia como han sido Mijas, Frigiliana, Antequera, Ronda o Casares. Este domingo es el turno de visitar Carratraca. Las visitas están enmarcadas en las Jornadas Europeas de Patrimonio 2022 bajo el lema Patrimonio Sostenible. Las plazas pueden reservarse sacando entradas en la plataforma Eventbrite con un aforo máximo de 30 plazas. El autobús, completamente gratuito, parte desde Armengual de la Mota.

Mercado urbano del Soho. La calle Tomás Heredia del centro de Málaga se viste de mercado urbano este domingo. De 11:00 a 19:00 horas el Soho de Málaga se llenará de artistas, artesanos, creadores, crafters, diseñadores y productores locales. El mercado, organizado por La Chistera Comunicación, busca "potenciar la creatividad y el arte frente a la producción en serie".

¿Cuál es mi nombre...? Esta obra de teatro infantil está coreografiada y dirigida por Omar Meza e interpretada por María José Casado y Raúl Durán, tiene un precio de 6 euros y una duración de 45 minutos. "Un sofá que es un tren, una alfombra que es un espejo, lámparas de amapola… y tú y yo. No importa tu ropa, de dónde vengas… ni cuál sea tu nombre", busca engancharte esta obra que tiene dos pases en el Teatro Echegaray, a las 11:00 y a las 13:00 horas. Aquí puedes conseguir las entradas.

Mamarracha. Esta obra de teatro de humor está programada para este domingo a las 18:00 horas en la Cochera Cabaret. Mamarracha trata sobre cinco chicas, interpretadas por Cinta Ramírez, María Córdoba, Sara Súarez, Ana Paloma Molina y Mel Baladés, que acuden al mismo casting para cubrir el personaje principal de una obra. Las entradas, a 15 euros.

Banda Municipal de Música de Málaga. Este domingo 23, totalmente gratis hasta completar aforo, la Banda Municipal de Música de Málaga actúa en el Palacio de la Aduana desde las 12:00 horas donde se interpretarán obra de Keler Bela, Alexander Borodin, Amadeo vives o Jaime Texidor, ésta última será Gloria al Trabajo, un pasodoble.

Domingos al swing. La comunidad de swing en Málaga, Málaga Swing, organiza este evento en La Cochera Cabaret (20:00 horas) para amantes del género o aquellos con inquietud por el mismo. La idea es difundir esta modalidad de baile entre todas las edades y niveles, fomentando así la cultura y los valores que representa el swing: compañerismo, inclusión y diversidad. La entrada, con consumición, cuesta 5 euros.

Madres Huérfanas (A Troco de Nada). La Polivalente emite la Premiere del documental Madres Huérfanas (A Troco de Nada), dirigido por Patrick Granja y de una duración de 73 minutos. Se trata de un largometraje documental sobre la violencia que ejerce el estado de Brasil en las favelas de Río de Janeiro, que sólo en 2021 dejó cerca de 1.084 muertos según datos oficiales.