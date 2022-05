Cruceros que salen desde Málaga para este verano

En las últimas semanas se han acumulado días en los que el aluvión de cruceros en el puerto de Málaga han dejado imágenes de grandes barcos en la capital y nutridos grupos de turistas por el centro. Además se han podido observar algunos de los cruceros más grandes y modernos del mundo que han hecho escala en la capital costasoleña. Se espera, además, que durante las próximas semanas sigan llegando este tipo de embarcaciones al puerto malacitano. Esta opción de viajes vuelve a tener bastante público después de que las restricciones por la pandemia se hayan superado y es una de las maneras de visitar varios destinos en un plazo de tiempo no muy grande.

Por eso, aunque no sean muchos los cruceros con salida desde el puerto de Málaga, sí que se puede contemplar como un elemento más a tener en cuenta a la hora de planificar las vacaciones. Si el aeropuerto de Málaga ofrece muchos vuelos baratos a decenas de destinos, la terminal de cruceros del Puerto de Málaga también tiene opciones para viajar durante esta primavera y este verano. Diferentes rutas, con precios, servicios y destinos que suponen un buen abanico en el que elegir. Hay un par de compañías que tienen rutas crucerísticas (Costa y MSC) que salen desde Málaga y que a medida que se acerca la fecha de partido van quedando pasajes que pueden no adaptarse a todos los bolsillos. Por eso, reservar con antelación no sólo sirve para tener más opciones que escoger en el pasaje, también para hacerlo a un precio más favorable. La duración del viaje esto otro factor a tener en cuenta, ya que puede ser de menos de una semana, de diez días o de un par de semanas en función de la ruta y compañía. Aunque hay programados varios cruceros que salen desde Málaga este verano, octubre es el mes con más opciones para marcharse de crucero en la capital de la Costa del Sol.

Savona, Marsella, Tarragona

El barco Costa Luminosa de Costa Cruceros saldrá del puerto de la capital malacitana el 25 de mayo con un recorrido de cuatro días en el que se parte hacia la ciudad italiana de Savona bordeando la costa africana. Después, Marsella y Tarragona son las paradas de este viaje que tiene fin precisamente en la ciudad catalana. Desde allí se puede volver a Málaga por avión ya que hay bastantes opciones y también puede servir para completar el periodo vacacional visitando el norte de la península ibérica que conecta desde bastantes ciudades con el aeropuerto de Málaga y ofrece posibilidades de playa, montaña, turismo cultural o eventos.

Cádiz, Lisboa, Alicante, Mahón, Olbia, Génova, Marsella

El barco MSC Orchestra tiene prevista su salida del puerto malagueño el 30 de junio con una ruta programada para nueve días y ocho noches en el que se recorren aguas del Atlántico para visitar Cádiz y Lisboa y después se adentra en el Mediterráneo con paradas en Alicante, la isla balear de Mahón, el puerto de Olbia en la histórica Cerdeña y las ciudades de Génova y Marsella. Precisamente es la urbe francesa el lugar de desembarco de este crucero, lo que da posibilidad de explorar esa parte de la costa mediterránea francesa teniendo en cuenta que está conectada vía aérea con vuelos directos al aeropuerto de la capital de la Costa del Sol. Es uno de los viajes con más paradas por día de los que hay programados desde Málaga.

Esta misma ruta se podrá hacer con salida y llegada en Málaga se puede hacer el 29 de agosto al 8 de septiembre. Desde Marsella se viaja a la capital de la Costa del Sol, el resto es la misma ruta.

Málaga, Alicante, Mallorca, Villefranche sur Mer, Barcelona, Lisboa, Southampton, Cádiz, Málaga

Se trata de un viaje en crucero de dos semanas en el que se navega por el Mediterráneo español y francés y luego se pasa al Atlántico hasta llegar a la ciudad inglesa de Southampton con paradas en Cádiz y Lisboa. Es una opción de MSC que tiene previsto que el MSC Virtuosa salga del Puerto de Málaga el 20 de julio. En el viaje habrá también paradas en Alicante, Mallorca, la ciudad de la costa francesa Villefranche sur Mer y Barcelona que son las estaciones mediterráneas del viaje. La parte práctica es que el crucero sale y también desembarca en la capital de la Costa del Sol por lo que no hay que estar pendientes de completar la vuelta al sur de la península ibérica.

Este mismo recorrido pero con final en Southampton se pude realizar saliendo desde Málaga el 3 de agosto.