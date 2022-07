Los diques del Turón, baños de verano en la Sierra de las Nieves de Málaga

La bonita localidad de El Burgo está en una e las zonas en de la provincia de Málaga en las que el agua es la protagonista. La Sierra de las Nieves alberga varios nacimientos de cursos de agua en sus cumbres y uno de ellos es el del río Turón, un cauce que es afluente del Guadalhorce y que en la pasada primavera se desbordó provocando diversos daños. No es la primera vez. En septiembre de 1906, otra crecida del Turón arrasó varias zonas de cultivo cercanas a El Burgo, un molino, casas y le costó la vida a seis personas. A raíz de tal desgracia, se acometieron varias obras en el río para evitar que se repitiese una tragedia similar: se construyeron pequeñas presas para poder gestionar mejor las crecidas e incluso hay obras que desvían parte del caudal del río. Esos diques con más de un siglo proporcionan ahora espacios en los que se puede disfrutar de un entorno refrescante y un baño en pleno verano, además de ser los protagonistas de varias rutas senderistas en torno en torno a El Burgo.

El más popular y vistoso de estos diques es el denominado charco largo del dique, un lugar en el que poder bañarse aunque hay que evitar los saltos y tener cuidado en las zonas de más hondura, el sitio es un emplazamiento idílico al que se llega después de una pequeña ruta. Desde la salida del pueblo ya se ve que el agua es la protagonista del territorio, hay pequeñas pozas, acequias y un entorno de huertas o paisajes sin labrar que son disfrutables. En el entorno del dique y de los parajes que ofrece el Turón en este punto lo más importante en verano son las precauciones: con el entorno y con el propio cuerpo. A la hora del baño, se puede nadar, pero no saltar desde algún dique porque eso puede reportar graves lesiones y es un entorno de naturaleza, por lo que el lecho de las pozas de agua no es como el de las piscinas. El calzado apropiado puede ayudar a evitar males. Además, el alto riesgo de incendio durante el verano en un lugar de alto valor ecológico es un peligro que toda persona, lugareña o visitante, debe tener muy en cuenta, como el respeto a los habitantes del pueblo y al entorno. La basura no debe quedarse en las rutas ni en torno a los acuíferos. Obviedades al margen, planificar las horas y tener en cuenta que el cercano pueblo de El Burgo tiene lugares en los que reponer fuerzas de manera altamente satisfactoria.

Tierra de 'Pasos largos' y la paradisíaca Sierra de las Nieves

El Burgo, como el resto de pueblos de alrededor, tiene un marcado pasado bandolero. De hecho, en octubre se representa una recreación histórica denominada Pasión Bandolera en la que el municipio retrocede siglo y medio en el tiempo para recrear la época de los bandoleros románticos del siglo XIX, algo que merece la pena visitar en una época del año en la que el frío aún no es impedimento alguno en esta zona. Pero El Burgo también es el lugar en el que nació Pasos largos, el denominado por la prensa de la época como último bandolero andaluz y se considera que fue el último en la Sierra de Ronda. Falleció, con 61 años, en la sierra después de una vida de película con pasajes violentos, servicio militar en Cuba en 1898, vítores de la multitud rondeña para que fuese liberado en el 1916 y muchos episodios que hacen que su nombre aún perdure en numerosas vías públicas, el recuerdo de los vecinos de la serranía rondeña y alguna que otra bodega y marca de bebidas alcohólicas.

Pasos Largos conocía y sobrevivió en la serranía rondeña y también en lo que hoy es el parque natural de la Sierra de las Nieves, el lugar en el que se encuadran los diques del Turón. Uno de los lugares con más biodiversidad de la provincia malagueña y que ofrece múltiples planes de ocio en torno al medio ambiente. En los alrededores de El Burgo y de los diques del Turón también hay rutas que son idóneas para hacer en bicicleta de montaña. En cualquier caso, los diques del Turón y el entorno de El Burgo dan la posibilidad de bañarse en agua de la sierra en medio de un paraje natural como la Sierra de las Nieves. Todo un placer en pleno verano andaluz.