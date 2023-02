La emotiva despedida de Dani Rovira a su perrita Carapapa: "Has sido el regalo más bonito que me ha dado la vida"

Carapapa nos ha dejado, la pequeña perrita de Dani Rovira ha fallecido tal y como confirmó el actor y cómico malagueño en sus redes sociales, donde ha escrito una emotiva y tierna carta de despedida tras 12 años juntos. Carapapa, una preciosa perrita de raza carlina, luchó contra una larga enfermedad que finalmente no pudo superar. "No me acuerdo de mi vida sin ti, amor mío. Tendré que volver a aprender a ser sin ti. Lo has luchado hasta donde has podido. Pero hoy ha tocado decirte adiós", comenzaba su escrito.

"No imaginaba que un adiós pudiese ser tan bonito y a la vez tan doloroso. Has sido el regalo más bonito que me ha dado la vida. Tengo el alma en mil pedazos. Mi compañera, mi amor, mi toma de tierra. Nunca podré agradecerte el amor que me has dado a mí y a tanta gente. Te has ido tranquila, en casa, con tu cabecita junto a la mía, sin protestar, aceptando que ya llegaba el final", escribía Rovira en su perfil de Instagram, donde compartió algunas fotos de Carapapa.

El malagueño reconoce que todo este tiempo con su perrita le ha hecho mejor persona: "Recuerdo hace casi 12 años cuando llegaste a casa y desde ese día, ya no fui el mismo. He conocido el amor incondicional contigo. Soy mejor persona desde que llegaste a mi vida. Te amo, mi pequeña yunque. Dile a Buyito, si le ves, que cuide de ti, y que también le echo de menos. Si soy más humano ha sido gracias a ti. Y gracias a ti, pude abrir la puerta de mi amor por todos los animales. Espero haber estado a la altura de ti, el ser vivo más especial que jamás he conocido".

"Mi amor, duele, duele tanto que no hay consuelo. Descansa…ojalá donde estés, todo esté lleno de flores, para que tengas todo el tiempo para olerlas. Porque la vida va de eso. Gracias por enseñarme tanto. Gracias a todos los que la habéis querido tanto. Mi vida, mi amor, mi compañera. Te amaré siempre", cerraba la carta de despedida de Dani Rovira que ha tenido multitud de apoyo en estos momentos tan difíciles para él como la también malagueña Vanesa Martin, que le dedica unas palabras: "Ay Dani, qué pena, lloro leyéndote. Cómo se les quiere. Carapapa cumplió su misión. Te abrazo fuerte amigo".