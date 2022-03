Cinco TICS gigantes malagueñas y los empleos que buscan

La presencia de gigantes internacionales como Google o Vodafone a menudo eclipsa parte del ecosistema empresarial de la provincia de Málaga. Las denominadas TICS (tecnología de la información y las telecomunicaciones, que engloban a un amplio espectro de empresas) han florecido en la última década en la provincia malacitana, se han creado y mantenido negocios de casi todos los tamaños. Han llegado inversores de casi todo el mundo, grandes potencias del sector han elegido la Costa del Sol como base de operaciones en el sur de la península ibérica, han corrido ríos de tinta y felicitaciones por un sector que aún explora su techo y necesita canalizar su potencial pensando en el futuro del propio negocio y de la ciudad en sí. Algunos negocios mantienen pocos empleados y mucha repercusión, otros que han acabando abandonando y sólo unos pocos han conseguido mantenerse, crecer y convertirse en referentes en su sector.

El éxito es relativo en función de la dedicación de cada empresa. No es lo mismo crecer en un mercado con poca competencia o en el que se ha llegado antes que nadie, que tener que hacerlo contra multinacionales con más capital, herramientas y capacidad para competir. En cualquier caso, sin entrar en la profundidad de cada uno de los negocios, sí que hay una lista de referentes en su campo concebidos, creados desarrollados y explotados desde Málaga. Llevan años arrojando beneficios y han sido, en muchas ocasiones sin tanto ruido mediático como otras compañías extranjeras, actores protagonistas en el desarrollo de las TICS en la provincia malagueña. Además todas tienen en común, talento, trabajo, buenas ideas, y el trabajo en equipo que ha desarrollado sus negocios con incorporaciones puntuales de calado a las ideas iniciales. Crecer y mantenerse en el panorama empresarial europeo sin apoyos a nivel estructural, económico o académico es realmente quimérico. Probablemente no están todos los que son, pero seguro que sí son todos los que están entre estas cinco gigantes malagueñas de las TICS.

Freepik

Recursos gráficos digitales. Fotos, vectores, ilustraciones y muchos más recursos gráficos para creadores y todo tipo de trabajadores en internet. Millones de las imágenes, y otro tipo de contenido, que se consumen a diario en la red han salido de este buscador malagueño que en poco más de diez años (nació en 2010) se ha convertido en una referencia mundial del sector. Mucha gente supo de su existencia cuando un fondo sueco entró de manera determinante en la compañía con el objetivo de expandir su presencia en el mercado asiático y americano. Eso fue apenas hace un par de años y la empresa ya era un ejemplo de referencia en el sector. Ahora es una de las que más empleos demanda como demuestra su sección de empleo. Analistas de datos, diseñadores gráficos, desarrolladores informáticos, especialistas en marketing, desarrolladores de producto...La mayoría son trabajos muy específicos y especializados. Además, su filosofía laboral y su imagen son propias de un proyecto fundad y desarrollado por cerebros del siglo XXI.

Su último producto nació el año pasado: Wepik. Es un editor de diseño gráfico online que facilita la posibilidad de diseñar casi cualquier cosa de manera intuitiva. En su web dejan algunos datos sobre su repercusión: 18 millones de usuarios únicos mensuales, 50 millones de visitas al mes, 100 millones de descargas mensuales y más de cuatro millones y medios de recursos gráficos entre los que elegir. Todo empezó con una idea, un hermano que la ve bien y un amigo que también se pone a ello. La idea fue de Alejandro Blanes, que fue secundado por su hermano Pablo y por Joaquín Cuenca que es el otro fundador de Freepik. Él ya tuvo una compañía de éxito anteriormente: Panoramio que acabó como otras muchas grandes ideas, comprada por Google.

BeSoccer

Otra historia de una idea que parece accesible a cualquier pero que plasmó y desarrolló Manuel Heredia. Su historia parece sencilla, pero el punto actual de la compañía es realmente complejo. De ser una aplicación con resultados deportivos a navegar entre el big data futbolístico a niveles que el usuario medio de internet sólo intuye. Su base de datos es de las más grandes que se pueden encontrar en el balompié, es socio tecnológico de decenas de equipos de varias categorías, españoles y extranjeros. Trabaja con la Liga Nacional de Fútbol Sala, equipos de fútbol femenino, de fútbol sala y un rosario de entidades.

Hace menos de un año que terminaron la mudanza a su nueva sede y sus planes eran de contar con más de 200 trabajadores en 2022. En la sede se puede jugar al futbolín, por supuesto, y desde ella siguen expandiendo su aplicación y el resto de productos que conforman la empresa. En su web institucional no suelen faltar tampoco las ofertas de empleo entre las que se pueden encontrar desarrolladores junior, moderadores de contenido o traductores. El año pasado rondaron los diez millones de euros de facturación, su aplicación tiene más de 20 millones de descargas, y tiene una base de datos de casi 60.000 competiciones, más de 760.000 equipos, más de seis millones, y nueve millones y medio de partidos.

UptoDown

Una aplicación donde descargar aplicaciones. Esta web no sólo ha resistido a las fórmulas de Android (Google play) y Apple (Apple Store), si no que se mantiene desde hace 20 años en la brecha. Todo un hito que se sigue realizando desde la malagueña calle Puerta del Mar. Con una treintena de trabajadores, sus cifras cuentan con 450 millones de aplicaciones descargadas al mes. Tienen publicadas más de dos millones y medios de aplicaciones, y consiguen más de 130 millones de usuarios únicos cada mes.

Una de las empresas con más recorrido en el panorama de las TICS que fue fundada por José Domínguez y Luis Hernández que siguen al pie del cañón. La confianza de sus clientes en el mercado de aplicaciones durante estos años y la capacidad de evolucionar con su público tuene a esta empresa viva en un negocio que, si se miran los gigantes tecnológicos y las herramientas que tienen para que se use su propio mercado de aplicaciones, cualquiera diría que es imposible de mantener. En su página institucional también hay necesidad de trabajadores nuevos: desarrolladores, un director financiero y otro tipo de especialistas informáticos.

Virustotal

Con ese nombre cualquier diría que es un elemento de seguridad exitoso. Pero así es: se trata de una web que escanea archivos en búsqueda de virus de manera gratuita y online. El germen de Virustotal tiene más de 20 años de antigüedad y uno de sus fundadores, Bernardo Quintero, ha salido en el panorama mediático en los últimos tiempos como uno de los responsables de que Google abra un centro de excelencia en ciberseguridad en la capital malacitana. Recientemente se requerían tres empleos para esa base de operaciones. La idea de Virustotal es la parte visible de varios cerebros altamente cualificados desde hace lustros para la ciberseguridad. Algo que a veces no fructifica, pero que en esta historia ha cristalizado en una empresa de éxito capaz de arrastrar y convencer a la más grande que hay en el planeta.

Todocolección

Es curioso, la única de las cinco de la muestra con nombre en español, pero igual de malagueña que las otras. Aunque sus cifras pueden no ser tan espectaculares como algunas de las anteriores, no son moco de pavo. Decenas de millones de visitas, 27 millones de artículos en venta y muchos puntos de dificultad superados desde que arrancaran en 1997. Ahí es nada. Se trata de un zoco de antigüedades en el que se puede encontrar prácticamente de todo. Además, la evolución de la web ha conseguido crear una comunidad en la que los vendedores y compradores no son ni tan agresivos ni tan poco fiables como en los portales de venta de segunda mano al uso.

Puede decirse que es el principal portal de venta de antigüedades en España y también es una idea que se desarrolla en Málaga y actualmente tiene sede en el PTA. La evolución en los 25 años de historia ha sido más que reseñable. Como en otras de las compañías abordadas, la vieja escuela es el germen de la explosión y promoción actual de Málaga como destino para las empresas TICS. Actualmente no cuenta con demandas de empleo en curso.