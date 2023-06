Vuelve el espectáculo The Hole X a Málaga: fechas y entradas

Vuelve a Málaga a partir del próximo 15 de junio y hasta el día 25 The Hole X, el agujero más gamberro, diferente y sorprendente regresa al Recinto Ferial de Málaga durante 10 días y 17 sesiones en las que la saga The Hole más canalla de todas hará las delicias de esta espectáculo que mezcla el teatro y el cabaret. Son ya 10 años de este espectáculo que gira y gira y siempre cuenta con Málaga como una de sus paradas.

¿Pero qué es esta nueva versión, The Hole X? "A nosotros no hay que decirnos dos veces que hagamos una fiesta, así que para celebrar hemos creado una nueva entrega: The Hole X, una actualización de The Hole, más X que nunca", asegura la promotora, que promete una versión mucho más picante pero que mantendrá todo lo que ha dado en esta última década el agujero, con muchos de los números que han marcado esta época y algunos de sus personajes claves, con muchos de sus textos pero también con muchas novedades que dejarán con la boca abierta a los espectadores.

Hasta la fecha, son ya más de 2,5 millones de personas las que han disfrutado del espectáculo de The Hole X en todo el mundo, que ya han experimentado lo que les ofrece el agujero y seguro querrán repetir. "Te advertimos de que esto es mucho más que comprar una entrada y venir a sentarse al teatro. The Hole X no es un espectáculo más, es una filosofía de vida, una apología al más fabuloso carpe diem", aseguran sobre el show, de alrededor de dos horas de duración y que está recomendado para mayores de 16 años.

Cabe destacar que no todos los días se vivirá lo mismo en The Hole X en Málaga. El malagueño Canco Rodríguez será uno de los invitados especiales que estarán en las funciones del 15, 16, 17 y 18 junio, que ya pasó por The Hole 2 y The Hole Zero y que esta vez manifestará "que se puede seguir siendo lo que siempre quisimos ser, porque vida solo hay una y basta ya de tenerle miedo". Víctor Palmero estará en las funciones del 20, 21, 22 de junio y será su estreno en el universo The Hole. Por otro lado, para las funciones del 23, 24 y 25 de junio estará la televisiva Eva Isanta, reconocida por sus papeles Aquí no hay quien viva y La que se avecina.

Funciones, horarios y entradas para The Hole X en Málaga

The Hole X llega al Recinto Ferial de Málaga del 15 al 25 de junio –con excepción del lunes 19–. Los martes, miércoles y jueves las funciones serán a las 20:30 horas; viernes y sábado habrá dos sesiones cada día a las 18:30 y 22:00 horas y para el domingo otras dos aunque con horarios distintos: 17:30 y 21:00 horas. Las entradas para The Hole X ya están volando. Las más baratas salen a 18,10 euros