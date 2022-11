Mapa interactivo: Así se proyecta el sol en los edificios de toda Málaga

¿Alguna vez te has preguntado cuáles son los puntos de sombra de Málaga? El calor en los meses de verano de la provincia se convierte por momentos en un incordio difícil de gestionar, siendo habitual ir fijando tu camino en base a cada resquicio de sombra que deja las calles y edificios de la capital. Ahora, gracias a un mapa interactivo, se puede observar la proyección de las sombras de los edificios en cada franja horaria de sol.

Se trata de Cercalia RealState, una aplicación desarrollada por la empresa Nexus Geographics, empresa que se dedica a la gestión y actualización de mapas, aportando contenido de interés como precio de las viviendas, estado del tráfico o diferentes aspectos que enriquecen los más usados, como Google Maps o Mapas, de Apple. Entre sus funcionalidades, además de la posibilidad de visualizar los mapas en 3D, está esta percepción añadida con la que se puede apreciar la iluminación que genera el sol en cada ciudad del mundo: sólo hace falta elegir la hora para ver como sus edificios generan las alargadas sombras.

La herramienta es muy útil para conocer cómo incide el sol en cada vivienda en cada momento del año, esta herramienta también puede determinar el día exacto en el que quieres ver cómo se proyecta la luz del sol sobre los edificios. Si estás interesado en comprar un piso en Málaga, la herramienta te permite ver qué tiempos de luz tiene cada inmueble, ya sea en verano o en invierno, ya que la luz es una factor más que importante para decantarse por una u otra vivienda antes de comprarla.

Cabe destacar que la herramienta obvia algunos aspectos importantes como la vegetación, no aparece toda la arboleda de la Alameda, por ejemplo, así como la de los Jardines de Picasso. Además, la representación tridimensional de los edificios no está actualizada al día, por lo que no se pueden apreciar por ejemplo las torres de Martiricos, que ya emergen en Málaga y están cambiando por completo la visión de la ciudad desde muchos de sus ángulos. La sombra que proyectan éstas es sin duda un cambio significativo para muchos inmuebles de la zona.