Dos grandes festivales este fin de semana en Oasis Marbella: I Love Reggaeton y Love the 90's

Al ritmo de dos grandes estilos y géneros como son el reguetón y la música de los 90 se bailará este próximo fin de semana en Marbella, concretamente en el recinto Oasis Marbella, la Finca La Caridad, donde están programados dos grandes festivales para este viernes 26 y sábado 27 de julio. Hablamos de una nueva edición del I Love Reggaeton y el Love the 90's que envolverán de la mejor música a Marbella este fin de semana.

I Love Reggaeton

El I Love Reggaeton tendrá lugar este viernes 26 en el Oasis Marbella. El line up del festival es de altura, mezclando clásicos y nuevos referentes en una jornada que promete bailar durante todo el día. Alexis & Fido, Cali & El Dandee, Eddy Lover, Yandar & Yostin, Henry Méndez, Dasoul, José de Rico, Buxxi, Pilson, Crossfire, Lorna y Dame más gasolino DJs completan un cartel que asegura mucha fiesta y baile.

Las entradas para el I Love Reggaeton son ya muy limitadas. El abono general tiene un precio de 52,80 euros mientras que hay abono standing vip por 121 euros (incluye acceso a la zona Standing VIP, copa de bienvenida, catering y barra y aseos exclusivos. Se pueden adquirir a través de su página web.

Love the 90's

Por otro lado, el Love the 90's promete otra fiesta sin parangón en el Oasis Marbella para el sábado 28. El cartel trae a artistazos de otra época como son 2 Unlimited, Jenny from Ace of Base, Corona, DJ Sash!, Whigfield, Playahitty, Rozalla, Capella, Spanic, Just Luis, Jerry Daley, Viceversa, Sensity World o Jumper Brothers.

Las entradas para el festival Love the 90's tiene un precio general de 49,50 euros, aunque también entradas de front stage (las más próximas al escenario) por 88 euros y de nuevo la entrada Standing Vip desde 121 euros. Las mismas se pueden adquirir a través de la página web del festival.