El flamenco puro de la Familia Farruco, en concierto este jueves 7 en el Sabatic Fest

Entre los últimos coletazos del Sabatic Fest en Málaga, en el Autocine Málaga, se cuela esta semana el flamenco más puro de la herencia de Farruco, el mítico bailaor que sigue viendo a través de su linaje este arte que se transmite en la sangre y que se plasma encima de un escenario. La Familia Farruco aterriza en Málaga en un concierto flamenco en el que el trío de hijos de La Farruca –hija de Farruco–, Farruquito, El Farru y El Carpeta. También estará el hijo de Farruquito, Juan El Moreno, y junto a Soleá Fernández, hija de El Farru, además de Mara Rey como artista invitada.

No es la primera, ni tampoco será la última vez, que los tres hermanos se juntan sobre el escenario para mostrar su arte, su sangre flamenca que recorre por sus venas y que da muestra del legado de un grande como Farruco. Farruquito, El Farru y El Carpeta estarán en el Sabatic Fest para hacer su magia en un espectáculo en el que desde muy pronto la electricidad se apodera de los nervios del espectador que contemplan la pureza de este arte, del trío de bailaores.

El baile flamenco, a través de cualquier de sus ramificaciones, de sus palos, gana enteros con la Familia Farruco, un baile dionisíaco, de entrega máxima, de desborde emocional, de gran y exigente nivel técnico, pero donde la tensión física del trio de bailaores va siempre acorde al ritmo, a un compás que dominan desde la cuna. Tarantos, tangos, alegrías, seguiriyas, soleares... no hay palo, sea más jondo o no, que no domine la familia Farruco, en un constante homenaje al maestro, su abuelo.

Farruquito llegó también junto a su hijo Juan El Moreno, con el que estuvo la última semana y media compartiendo el escenario de La Latina, en Madrid, en un espectáculo titulado Con-Cierto Flamenco, donde ambos han demostrado su compenetración y que el legado de la familia Farruco sigue más que viva, presente y con mucho futuro por delante como reflejó el pequeño durante estos pases. Cabe recordar que Soleá Fernández fue representante de España en Eurovision Júnior y lleva también el arte por bandera.

Entradas para ver Familia Farruco en Sabatic Fest

Las entradas para ver Familia Farruco sobre el escenario del Sabatic Fest en el Autocine Málaga están aún disponibles. Farruquito, El Farru, El Carpeta, Juan El Moreno y Soleá Fernández componen las caras visibles del espectáculo y Mara Rey será la artista invitada para esta jornada de música y baile flamenco en Málaga. Las entradas tienen un precio único de 27,50 euros y se puede adquirir a través de la página web de Sabatic Fest.