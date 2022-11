Qué hacer en Málaga este domingo 6 de noviembre: de teatro a planes con niños

Se acaba el primer fin de semana de este mes de noviembre pero no por ello la amplia oferta cultural y de ocio que tiene Málaga. Si te preguntas qué puedes hacer en Málaga este domingo 6 de noviembre (things to do in Málaga, para turistas), te ofrecemos un buen número de actividades y planes diferentes con los que ocupar este día tanto para aquellos que buscan algo en solitario, en pareja o en familia.

Agenda cultural domingo 6 de noviembre

Mercado artesanal de la Merced. Desde las 11:00 hasta las 20:00 horas, la Plaza de la Merced se transformará en un mercado artesanal como cada primer domingo de mes. En él podrás encontrar una gran cantidad y diversidad de artesanos, handmade y creadores que ponen su talento a la vista de aquellos que quieran pasarse por esta siempre concurrida plaza.

Ñam-ñam. Este teatro infantil llega este domingo al Teatro Echegaray con dos pases, a las 11:00 y a las 13:00 horas, para el disfrute de los más pequeños y adultos. Esta idea original y dirigida por Marta Guzmán narra la historia de la Reina Zanahoria y su reinado alimenticio que recalca la importancia de una alimentación saludable. De una hora de duración, las entradas cuestan seis euros.

Bebecuentos. Esta actividad familiar es una "experiencia compartida con los demás donde las narraciones orales, acompañadas de imágenes, canciones y gestos, nos permitirán conectar los relatos de ficción con nuestro mundo emocional creando un ambiente relajado para la vivencia feliz de los bebés, niños/as y adultos/as" que narran Alicia Acosta y Natalia Jiménez, donde se pone en valor la importancia que tienen el autocuidado y la determinación en la consecución de nuestros deseos y metas. Cuenta con dos pases también, a las 12:00 y a las 13:00 horas, la inscripción es online y las entradas tienen un precio de 4 euros, tres para Familias numerosas o Amigos del Museo.

Zuhé. Isabela Méndez trae al espacio cultural creativo La Polivalente, en calle Lagunillas, Zuhé, una serie de cuentos para adultos diferente y transversal. Será a partir de las 18:00 horas y las entradas cuestan cinco euros.

Abierto de Jazz. El Festival Abierto de Jazz cuenta con un buen número de shows para su último día. A las 15:30 horas arranca Lara Wong y Lucía Cuarteto en El Tintero y Sabrina Romero en Plaza del Carbón. Le sigue Trinidad Jiménez y José María en Restaurante Matiz desde las 16:00. A las 17:00 es turno de Fernando Brox y Castañeda en Hotel La Chancla y de Carmen Vela Quartet en el Escenario Cervezas Alhambra de la Plaza de la Merced. Desde las 18:00 suenan Paula Bilá y Bruno Calvo en Hotel H10 Croma y media hora más tarde estará Cristian de Moret en la Merced. El cierre lo pone Carmen Vela Quartet en el Hotel Málaga Palacio desde las 0:00 horas.

Godspell. Las entradas de este musical que lideran Antonio Banderas y Emilio Aragón en el Teatro del Soho están volando y para el pase de este domingo a las 18:00 horas aún quedan billetes. Los precios de las entradas van desde los 35 a los 64 euros.

Io Dúo. Pop, blues, soul y jazz inundan este domingo La Polivalente desde las 21:00 horas. Este dúo, con solo guitarra y voz, llevan a otro nivel estos géneros. La entrada, por cinco euros.

Javy Ramírez. El ex concursante de la última edición de Operación Triunfo llega a Málaga con su tour Ademán. Será este domingo a partir de las 19:00 horas en la Sala Cabaret, un concierto en acústico con entradas por 12 euros en la que tocará temas de su primer álbum así como su último tema, Somos.