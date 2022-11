El último domingo de noviembre es para pasarlo en grande antes del tren frenético de las Navidades. Si buscas algo qué hacer en Málaga este domingo 27 de noviembre (things to do in Málaga, para turistas) te proponemos un buen número de opciones interesantes para cambiar de aires este día.

Agenda cultural del domingo 27 de noviembre

Festival Eñe. Entre Antequera y Rincón de la Victoria se cierra esta edición del Festival de literatura Eñe. A las 11:00 hay actividades programadas, otra más a las 12:30 horas. Literatura, cultura y geografía malagueña.

Blues at Moonlight. Se cierra este festival de rockabilly en Benalmádena con las actuaciones de Phil Riza (en Oasis) y de The Hoy Jivers y de nuevo Phil Riza & The Groove Diggers (en Moonlight) con una gran selección de DJ's.

La Isla. Teatro en la Casa de la Juventud de Alhaurín de la Torre desde las 12:00 horas con esta obra de Gema Matarranz y Marta Megías, de texto y dirección de Juan Carlos Rubio, que da su "particular manera de entender la vida propia y la de los demás". Entradas a 5 euros.

Tierra mía. Se estrena esta obra familiar en el Teatro Cánovas a las 12:00 horas, Tierra mía, que dirige Josemi Rodríguez y comparte texto con Macarena Pérez. "Dos tierras. Dos personas. Dos mundos. Dos realidades. Una amistad. Tierra mía es la historia de dos personas que viven en dos universos paralelos totalmente distintos y a la vez, absolutamente parecidos", ensalzan. Entradas por 8 euros.

Mercado urbano del Soho. La calle Tomás Heredia se llenará de artistas, artesanos, creadores, crafters, diseñadores y productores locales con este mercado urbano del Soho desde las 11:00 a las 19:00 horas.

Día de la Chanfaina. En Totalán se organiza este domingo el Día de la chanfaina, declarada de Interés Turístico por la Diputación Provincial de Málaga, y que pone en alza este plato tan característico de la zona, de fácil elaboración y bajo coste, que tiene como ingredientes "patatas, aceite, vinagre, una variada cantidad de especias: orégano, azafrán, laurel y, si se quiere, se completa con asaduras o morcillas en rodajas".

Las luces del Botánico, Stela. Un viaje por el camino de la Estrella de Oriente por el Jardín Botánico Histórico de la Concepción. Del 27 de noviembre al 8 de enero se podrá recorrer este camino de 2,2 kilómetros con "más de 20 instalaciones lumínicas" que "transportarán al visitante a lugares tan históricos como Persia, Babilonia o Belén". Las entradas, a 12 o 14 euros, según el día, para adultos. Menores, entre 10 y 12 euros.

Visita guiada a la Alcazaba. Tierra Malacitana organiza esta visita guiada a la Alcazaba de Málaga en la que se descubrirán lugares como las fortificaciones de ingreso, la zona militar con sus laberínticas murallas y la zona palaciega. El precio, 9 euros; la hora, a las 16:00 horas con inicio en Calle Alcazabilla.

Pagliacci / Cavalleria Rusticana. El Teatro Cervantes de Málaga acoge la XXXIV Temporada Lírica con estas dos óperas, Pagliacci y Cavalleria rusticana. Las entradas, entre 25 y 100 euros.

Miguel Campos: para una vez que hablo. El cómico Miguel Campos trae su espectáculo Para una vez que hablo a La Cochera Cabaret este domingo. Desde las 20:30 horas, el show del monologuista sacará las mejores carcajadas con temas tan clásicos como el amor, la muerte y algún que otro tema más liviano. Entradas a 12 euros.