Qué hacer en Málaga este jueves 22 de diciembre

La Navidad toma velocidad de crucero y se nota con la gran oferta de planes que ofrece Málaga en su agenda cultura. Hasta 14 planes diferentes te ofrecemos si no sabes qué hacer este jueves 22 de diciembre en Málaga (things to do in Málaga, para turistas), así que coge tu agenda, cuadra horarios y apúntate alguna de estas ideas para todos los gustos.

Agenda cultural jueves 22 de diciembre

Programación navideña área de fiestas. Dentro de la programación del Ayuntamiento de Málaga está fijado una zambomba en el Soho, en Calle Tomás Heredia, desde las 19:00 horas que corre al cargo de Hermanos Ortigosa. También en la Plaza de la Constitución habrá concierto a las 18:45, con Navidad del Revés, y a las 20:15 horas, con Gym Victory.

Visitas al CAC con Miquel Navarro. Visita comentada al Centro de Arte Contemporáneo con las últimas exposiciones OSGEMEOS: When the leaves turn to yellow, TÚ ERES OTRO YO y Dominio y sueño. Se requiere inscripción previa para esta visita fijada a las 12:00 horas.

Zambomba flamenca: El Callejón. Desde las 17:00 horas en La Fábrica tiene lugar la zambomba flamenca a cargo del grupo El Callejón. Disfrútala gratis con una buena cerveza artesanal.

Cris, pequeña valiente. Teatro infantil en el Teatro Echegaray para la tarde de este jueves con esta obra de Ángel Calvente, Cris, pequeña valiente, autor, dirección y diseño y construcción de las marionetas de esta historia de identidad, libertad y derechos. Entradas a 6 euros para esta obra que arranca a las 18:00 horas.

Visita teatralizada al Cementerio Inglés. Dos pases para esta visita nocturna y teatralizada al Cementerio Inglés, a las 18:30 y a las 20:30 horas. Tiene un precio de 15 euros y se debe reservar su plaza a través del teléfono 633 585 475.

Concierto de Navidad en Villa de Nerja. El tradicional concierto a cargo de los alumnos de la Escuela Municipal de Música y Danza de Nerja con motivo de la Navidad. Es gratuito aunque se debe retirar la entrada en la taquilla del Centro Cultural Villa de Nerja. Arranca a las 19:00 horas.

La casa más pequeña. "Con una maleta, un pequeño manzano y el deseo de volver pronto, Bettina deja atrás su hogar y a su familia para descansar del ruido de las bombas y del miedo que provoca la guerra", es la sinopsis de esta obra teatral gratuita en el Centro Cultura MVA que arranca a las 19:00 horas. Se requiere la retirada previa de las invitaciones.

Concierto de Navidad del Coro Rando. Entrada libre hasta completar aforo para este concierto de Navidad del Coro Rando que tendrá lugar desde las 19:00 horas en la Iglesia de las Mercedarias.

Gospel it. Este coro malagueño de góspel actúa este jueves en el Auditorio Curro Román de Playa Virginia de El Palo desde las 19:00 horas y la entrada será libre hasta completar aforo. Alrededor de dos horas de concierto.

Las Luces del Botánico. El espectáculo de luces y colores del Jardín Botánico continúa hasta el 8 de enero. El acceso está permitido de 18:00 a 21:00 horas. Las entradas de lunes a jueves son algo más reducidas: 12 euros adultos y precio reducido a 10.

Málaga Youth Orchestra. La Navidad en el Museo Thyssen de Málaga se vive muy especial este año con algunos conciertos gratuitos como éste de Málaga Youth Orchestra desde las 19:30 horas. Se puede ver también su gran Belén napolitano.

Suena Jerez en Navidad: Amor en la tierra. Zambomba de gran nivel que corre a cargo de Suena Jerez en Navidad con este musical Amor en la Tierra que tendrá su único pase este jueves 22 de diciembre en el Teatro Cervantes con un reparto de lujo. Quedan muy pocas entradas.

Godspell. Ya van quedando menos oportunidades para disfrutar del musical Godspell en el Teatro del Soho, la obra que viene de la mano de Antonio Banderas y Emilio Aragón que está encandilando a toda Málaga. Pase este jueves a las 20:00 horas con entradas entre 30 y 59 euros.

Xavi Daura. Jíbaro es el espectáculo de Xavi Daura que trae este jueves a La Cochera Cabaret desde las 21:00 horas. Algo más de una hora de show donde las risas y el humor absurdo están garantizados. Entradas, a 12 euros.