Los tres próximos conciertos de Candlelight: música a la luz de las velas en Málaga

Los conciertos de Candlelight siguen alumbrando Málaga durante este mes de noviembre, con un toque navideño, y también en enero, ya en 2023, con el primer concierto de música clásica con lo mejor de Vivaldi. De nuevo el Museo Carmen Thyssen será el escenario que tomará forma con estas especiales actuaciones de música a la luz de las velas, un entorno excepcional y una experiencia única con música en vivo.

Estos próximos 23 y 30 de diciembre tienen lugar los cuatro pases de Candlelight Premium con la temática de clásicos navideños. El Museo Carmen Thyssen de Málaga apaga sus luces y enciende las velas y bajo su tenue luz comienza este especial de Navidad con las canciones más clásicas de estas fechas. Hay pases tanto para las 20:30 horas como para las 22:15 ambos días, aunque ambos días tienen agotadas las entradas para el primero de sus horarios.

En esta ocasión es el cuarteto de cuerda Melissando el que pondrá la música para estos pases navideños. El repertorio es amplio y variado. Por ejemplo cuenta con un par de temas de la película Solo en Casa, como Jingle Bell Rock o Carol of the Bells, también clásico españoles como El tamborilero, Feliz Navidad de José Feliciano, Blanca Navidad o Noche de Paz, así como temas internacionales y que seguro que habrás escuchado alguna vez como Santa Claus is Coming to Town, Let it snow! Let it snow! Let it snow!, All I want for Christmas is You de Mariah Carey, Adeste Fideles, Deck the Halls, Joy to the World, Jingle Bells o We Wish You a Merry Christmas, así como temas de la clásica banda Wham! como Medley Underneath the tree, Santa tell me o Last Christmas.

Ya en 2023, en el mismo escenario, el Museo Carmen Thyssen, tendrán lugar los primeros Candlelight Premium. En este caso, hablamos del próximo 20 de enero, con dos pases a las 20:30 y las 22:15 horas. Será el cuarteto de cuerda Spinto el que toque el programa completo de estas sesiones con la música de Antonio Vivaldi. Interpretan Las Cuatro Estaciones del italiano: La Primavera, en E Mayor, Op. 8 No 1 RV 269; El Verano, en G menor, Op. 8 No 2 RV. 315, El Otoño en F Mayor Op. 8, No 3 RV. 293; y El Invierno en F menor Op., No4 RV. 297.

Entradas para Candlelight en Málaga

Las entradas para los próximos conciertos de Candlelight Premium en el Museo Carmen Thyssen del próximo 23 y 30 de diciembre y 20 de enero cuestan lo mismo: 45 euros la zona A, 30 la zona B y 25 en el balcón. En concreto para el concierto tributo a Vivaldi quedan pocas entradas. Pases a las 20:30 y a las 22:15 horas con una duración de aproximadamente una hora.