¿Cuál es la hamburguesa más grande que te puedes comer en Málaga?

El boom de las hamburgueserías gourmet en Málaga no es de ahora y lleva ya tiempo instalado en los locales de toda la provincia. Cada año llegan nuevas apuestas a la ciudad, por su calidad, espectacularidad o tamaño, pero es corriente encontrar nuevas hamburgueserías cada cierto tiempo por el centro de Málaga, la zona de Teatinos o el paseo marítimo de casi cualquier localidad.

Pero, ¿cuál es la hamburguesa más grande que puedes comer en Málaga? ¿Cuál es la mejor? La oferta es amplia y el tamaño de las mismas impresiona a los comensales que se acercan a probarlas, eso sí, ve preparado y a poder ser deja el cinturón en casa, te va a sobrar. Repasamos cinco de los hamburgueserías que tienen entre su carta una de las burgers más potentes de toda Málaga.

Black Label Urban Grill

Una de las hamburgueserías referencias en Málaga es Black Label Urban Grill, no sólo por su veteranía en el centro de Málaga, sino también por su decoración, ambiente y minucioso trato del producto. Entre su amplia carta de hamburguesas destaca una por encima de todo en cuanto a tamaño, la B.M.B., la Big MotherFucker Burger. Se trata de una hamburguesa Black Angus USDA Prime hecha en horno de carbón que puedes pedir de 300 gramos y que viene acompañada de (prepárate...): pulled pork, costilla, quesos monterrey y americano, bacon, lechuga, tomate, pepinillo, mayonesa de mostaza, salsa barbacoa y cebolla frita con un precio de 20 euros. Pide servilletas extra, te harán falta.

Kanival Burger

Kanival Burger lleva poco tiempo en Málaga y trae una oferta diferente de hamburguesas. Con nombres típicos de la ciudad y producto autóctono, por ejemplo sus carnes son de Ronda, entre su carta se puede encontrar una denominada Oú qué pechá. "¡Oú ío novea! ¡Ave vieo!", la definen desde la hamburguesería dada su contundencia ya que son 400 gramos de carne de Ronda de vacuno en pan brioche. "Y luego me pone un cafelito con sacarina, pofavó", sentencian. Su precio es de 13,75 euros.

Grillaera Burger

En Grillaera Burger el espectáculo está asegurado por todo lo que proponen. Ya fueron virales al poco de su apertura por la particularidad en la carta, que antes de presentarte sus productos te ofrece el salario de sus trabajadores. Entre sus alocadas hamburguesas destaca por encima del resto la impresionante Homer S. Se trata de un burguer de cinco niveles de vacuno, cada uno de 90 gramos (450 gramos solo en carne), queso cheddar y bacon crujiente multiplicados también por cinco. Arriba del todo, un huevo a la plancha que necesita poco para entrar en erupción... Su precio, 17,50 euros.

Dak Burger

Dak Burguer ha llegado a Málaga para quedarse por su creatividad y hamburguesas americanas. Tiene también una oferta amplia y entre ella se asoma la torre que alumbra al resto, la Manhattan Tower. Una torre de cuatro carnes de 90 gramos cada uno, otras capas de queso cheddar, cuatro más de bacon y para rematar pepinillo y salsa de bacon-queso por 12,50 euros. Ya me dirás si le pudiste dar un bocado a los cuatro pisos... Cabe recordar que hay otro Dak en la Cala de Mijas. Cabe recordar que Dak tiene disponible un reto, The Wall, no apto para mortales del que hablemos otro día...

MOMAG Burgers & Gin

Y para el final, la reina. MOMAG está en boca de muchos por la espectacularidad y bestialidad de sus hamburguesas, que no hay una pequeña en su carta. La reina de las reinas de este particular listado es The Burginator, otra torre de carne de ternera con cuatro hamburguesas de 200 gramos, la bestialidad de ocho tiras de bacon y ocho de queso cheddar blanco o amarillo y su salsa secreta Bentleys. El precio, agárrense, es de 21,95 euros. Sobra decir que merece la pena probarla, eso sí, llega con un buen vacío en el estómago si quieres enfrentarte a ella solo...