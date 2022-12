Qué hacer en Málaga este viernes 23 de diciembre

Si llegas aquí preguntándote qué hacer en Málaga este viernes 23 de noviembre (things to do in Málaga, para turistas), previo a Nochebuena, agarra papel y boli y toma nota para planificar tu tarde, para todos los gustos, con mucho teatro y música. Málaga toca todos los palos y ocupa cualquier espacio de interés. Y atentos porque algunos de los planes son gratis.

Agenda cultural del viernes 23 de diciembre

Programa navideño de Área de Fiestas. Se cierra el ciclo de conciertos en la Plaza de la Constitución este viernes con las actuaciones del coro Gospel it a las 18:45 horas y poco después de la Banda Cruz del Humilladero, desde las 20:15. También habrá cuentacuentos en la acera de la Marina, en la estatua de H. C. Andersen, a las 19:00 y 19:30 horas, ambas con inscripción previa.

Godspell. Qué mejor plan para este viernes previo a Nochebuena que aprovechar para ver alguno de los pases de Godspell en el Teatro del Soho. El musical de Antonio Banderas y Emilio Aragón sigue girando con pases para las 17:30 y 21:00 horas. Las entradas, entre 24 y 56 euros, según zona.

Cris, pequeña valiente. Teatro de marionetas en el Teatro Echegaray este viernes con un mensaje muy claro de respeto y libertad en la infancia. "Esta es la historia de la pequeña Cristina, una niña que al nacer pensaron que era un niño. Sí, un niño… Ella nunca se sintió niño", es la sinopsis de esta obra que arranca a las 18:00 horas y tiene entradas a un precio de 6 euros.

Alicia. Teatro gratuito en el Centro Cultura MVA con esta obra de Lamaraña Teatro, Alicia. "Es una niña que no entiende porqué las cosas tienen que ser como los mayores dicen, una niña inquieta, con muchas dudas por resolver...", destacan de esta obra que dirige Sario Téllez.

IX Concierto de Navidad: Coro UMA. El Coro de la Universidad de Málaga interpretara este viernes, desde las 19:30 horas en la iglesia del Santo Cristo de la Salud. Entrada gratuita hasta completar aforo para escuchar la interpretación de Gloria in exelcis.

Argentina. La artista onubense Argentina llega al Teatro Cervantes con su sexto trabajo discográfico, en la que han colaborado multitud de artistas. Llega con José Quevedo Bolita y Jesús Guerrero a la guitarra, Los Mellis y Toño Nogaredo en los coros, palmas y jaleos, y José Carrasco a la percusión. Entradas, entre 12 y 58 euros, según la zona.

Alicia Tamariz Sextet. Aletheia es el último show de Alicia Tamariz Sextex, hija del mago Juan Tamariz y un gran descubrimiento para el mundo de la música. Presenta su primer disco en la Sala ELCAMM con entradas a 12,22 euros para este concierto a las 20:30 horas.

Antonio Grande Quintet. A las 22:00 horas, en el Clarence Jazz Club actúa el quinteto de Antonio Grande, pianista que trae su primer disco con equipo que conforman Enrique Oliver y Daniel Torres, al saxo tenor; Blanca Barranco, al contrabajo; y Rajiv Jayaweera, a la batería. Entradas, según zona, entre 12 y 18 euros.

Sótano Sur. Este tributo a la edad de oro del pop español corre a cargo de Sótano Sur, una fiesta de ore-nochebuena con un amplio repertorio musical, desde Alaska, Antonio Vega o Celtas Cortos hasta Danza Invisible, Duncan Dhu o El Último de la Fila, entre otros muchos. Arranca a las 22:00 horas. Entradas, a 11 euros.

Málaga Christmas Party. The Hall, en calle Héroe de Sostoa 63-65, organiza esta fiesta que tendrá artistas invitados como Bachi, Antonio Manito, Rubén Lara, José Montaña y Alejandro Escalera. Arranca a las 21:00 horas y se precisa un donativo de 10 euros.