Hoteles sólo para adultos en la Costa del Sol

La cantidad de ofertas distintas de alojamientos y ocio en la provincia de Málaga es una de las más altas de la península ibérica. No sólo en capacidad, también en distintos tipos de ambientes y detalles para los visitantes. Una particularidad que en los últimos años ha crecido y completa un particular mapa es la de hoteles sólo para adultos. Esto quiere decir que durante el hospedaje no se coincidirá con familias o jóvenes. La edad está marcada en función del establecimiento y en la mayoría de los hoteles de este tipo los servicios y equipamientos no difieren en nada al resto. Ahora no es complicado encontrar esta vertiente de alojamientos en lugares privilegiados en cuanto a entorno o situación en las diferentes localidades de la Costa del Sol.

Ambientes más tranquilos para gente que viaja sola o en pareja es la idea de este tipo de hoteles adult only (sólo adultos) y es uno de los aspectos más reclamados por sus clientes. Disfrutar de los espacios comunes sin la dosis de algarabía que suele reportar la juventud es el nexo en común de estos establecimientos que a menudo se confunden con los hoteles naturistas. Aunque existen hoteles sólo para adultos con espacios en los que se puede practicar el nudismo, no todos cumplen con esa premisa y es mejor no hacerse ideas preconcebidas y consultar en los diferentes hoteles para saber con exactitud qué espera. En cualquier caso, es una opción que cada vez elijen más personas y eso se refleja en la oferta disponible que, sin ser desmesurada, tiene bastantes opciones en las que elegir. Algunos de los más conocidos llevan años instaurados con estas características, pero otros la han incluido no hace muchas temporadas.

Hotel Brö, Málaga capital

Inaugurado en 2020, está en el centro de Málaga, en calle Victoria y tiene llamativas instalaciones como su gigantesco jardín vertical de 15 metros de altura. Un detalle que parece nimio pero genera un ambiente diferente en torno al edificio. Además, con una coqueta piscina en lo más alto del edificio en un punto de la ciudad donde no hay demasiadas. Es una opción muy buena para dirigir las vacaciones en torno al centro de la capital, cerca de lugares como la judería en la que creció Ibn Gabirol, los puntos clave en la visita de nueve días del rey de España en el pasado siglo XIX, o los sitios donde la gastronomía y la cultura francesa son las protagonistas en la ciudad.

Hotel Fénix, Torremolinos

Está ubicado en un punto de Torremolinos en el que la playa no está lejos ni tampoco la zona céntrica del municipio. La Calle San Miguel, la cuesta del Tajo hacia la playa, la propia playa o la zona peatonal de la plaza Costa del Sol son lugares muy cercanos a este hotel de cuatro estrellas. Tiene piscina, spa y una bonita azotea n la que poder tomar algo o comer. Cerca de los pasos de John Lennon o Camarón de la Isla por la localidad malagueña y de casi todo lo que hay que visitar del municipio.

Hotel Alay, Benalmádena

Es un clásico de la Costa del Sol que ahora luce la etiqueta adults only. Está en la entrada de Puerto Marina, tiene un entorno con muchas posibilidades de ocio y acercarse al falso castillo de El Bil-Bil que domina la costa de Benalmádena. Es un hotel de cuatro estrellas y especifica que su política de huéspedes es que tengan de 16 años en adelante.

Exe Estepona Thalasso & Spa, Estepona

Está situado cerca de la autovía y no lejos de la playa, tiene un bonito spa con varias piscinas y una buena selección de tratamientos de bienestar y belleza. También tiene una piscina exterior y habitaciones amplias. Está cerca de algunos de los emplazamientos romanos frente al mar de esta parte del litoral malagueño, de buenos paseos marítimos y también de varios de los tesoros submarinos de la provincia de Málaga.