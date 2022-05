Destinos nudistas en la provincia de Málaga

El nudismo es una corriente que desvirtúa de significado sexual la desnudez. Las colonias nudistas tienen sus reglas al respecto y aunque el gran público pueda ver en ellas algo exótico, tiene un amplio arraigo histórico, se ha practicado en comunidades de todo el mundo y, en función de las modas y las diferentes épocas, ha tenido más o menos aceptación. En la actualidad, la práctica del nudismo no es algo excesivamente raro y en la Costa del Sol, donde el clima es propicio en gran parte del año, nudistas de todo el mundo han peregrinado en las últimas décadas.

Sin embargo, la oferta de lugares nudistas no es tan amplia como, por ejemplo, la de hoteles sólo para adultos. Eso sí, las comunidades nudistas de la costa malagueña tienen una historia de décadas detrás y ofrecen bastantes posibilidades para una estancia vacacional en familia, pareja o soledad. Para quien quiera probar o no tenga el hábito del nudismo, lo mejor es consultar en acercarse a él sin los prejuicios que los tópicos y chanzas le achacan teniendo en cuenta que la higiene en momentos o lugares oportunos es tan importante como si no se practicara el nudismo. Parte de los argumentos que, más allá de la comodidad, es que no usar ropa de manera convencional cuando las condiciones de temperatura lo permiten ayuda a evitar problemas de autoestima, percepción persona o exceso de sexualización. Más allá de los aspectos más profundos del nudismo, quienes lo practican tienen la posibilidad de hacerlo en sus vacaciones en varios puntos hosteleros de la provincia de Málaga.

Costa Natura, Estepona

Es un complejo de apartamentos y estudios, con zonas comunes que van desde amplios jardines hasta jardines o restaurantes. Además, está junto a una de las playas naturistas de la provincia y el entorno es bastante bonito. Se trata de una de las comunidades naturistas más antiguas del Sur de la península ibérica y en ella confluyen visitantes de toda Europa. El ambiente es familiar y tiene bastantes tipos de habitaciones y opciones alrededor de las instalaciones. No queda lejos del centro de Estepona o de una de las playas para perros del litoral malagueño.

Finca Johana, Iznate

Se trata de un acogedor edificio que alberga una casa de huéspedes con habitaciones temáticas, jacuzzi, piscina, un gran patio, y unas vistas impresionantes sobre la parte de La Axarquía en la que se asienta Iznate. Está a unos ocho kilómetros de Triana, la localidad malagueña con una estupa budista; a menos de 15 de Cútar, el pueblo del monfí Al-Yayyar, cuyos diarios han supuesto un legado sobre la vida en los últimos años de Al-Ándalus y a menos de 25 de Sayalonga, el pueblo donde la masonería dejó su legado hace casi siglo y medio. Por supuesto, Vélez Málaga es otro punto muy cercano a este punto naturista que ha tenido muy buena acogida en el tiempo que lleva funcionando.

Camping naturista Almanat, Almayate

Otro lugar con bastante arraigo naturista que está al lado de una de las playas en las que se practica el nudismo en la provincia de Málaga. Se trata de un camping muy bien pertrechado que está rodeado por un bosque de palmeras y un entorno en el que se pueden encontrar algunos de los asentamientos fenicios más antiguos de la provincia, queda a 18 kilómetros de la impresionante e histórica Cueva del Tesoro y también está cerca de Vélez y no muy lejos de la propia capital malagueña. Abre todos los días del año y es uno de los pocos campings de este tipo que hay en toda la península.