'Menudo tinglao', ingeniería para pasatiempos infantiles de toda la vida

Los pasatiempos infantiles en este punto del siglo XXI suelen estar ligados a una pantalla y aunque cada vez más los padres dosifican la exposición de sus hijos a los dispositivos digitales, el nivel de estímulos de este tipo de entretenimientos lo convierte en un reto difícil. Sin embargo, el recuerdo de pasatiempos y momentos de entretenimiento que los que fueron niños hace ya décadas aún conservan ha sido uno de los detonantes para que la ingeniera malagueña Clara Jiménez Agredano haya creado la primera revista de pasatiempos infantiles que tiene como temática exclusiva la Semana Santa de Málaga.

Ingeniería relacionada con las obras de construcción, con instalaciones fotovoltaicas o petroleras son algunos de los trabajos que Jiménez ha desarrollado en los últimos años. Después de trabajar en el extranjero, su vuelta ha servido para poner en marcha este proyecto que ya se puede encontrar en las principales librerías y papelerías de la capital malacitana, pero también en una amplia selección de kioscos de toda la provincia y en tiendas CopyCentro de la capital. De momento, la acogida está siendo positiva.

"Es una variable graciosa y entra en juego la emoción y el niño que llevan dentro los padres. Al final, los niños siempre quieren algo manual con lo que entretenerse. Me han gustado las reacciones hasta el momento, las sopas de letras les encantan. Sólo recibimos comentarios acogedores, a la gente le ha gustado que sean pasatiempos de la Semana Santa. La originalidad, el diseño o el tacto del papel que es de calidad son algunas de los puntos que más resaltan", admite la creadora de la publicación que de momento tiene el objetivo de cubrir costes y que el próximo año pueda volver a editarse.

La revista tiene 30 páginas de pasatiempos, curiosidades, efemérides y juegos con el tema troncal de la Semana Santa malagueña por lo que sirve de nexo entre padres e hijos. "Han sido muchos años fuera, es una manera de reconciliarme con mi yo de niña y devolverle a Málaga la deuda de todo lo bueno que puedo tener en mi persona por su cultura. Es una mezcla de nostalgia y agradecimiento", reconoce la autora, quien, además, ganó recientemente el bote del popular concurso de Canal Sur Televisión Atrápame si puedes.

"Apuesto por pluralidad no por sólo ciencias o sólo letras. Me encantan las palabras, las letras, la cultura. La persona tiene que tener todo. Me dedico a la ingeniería, pero no sólo es eso mi vida. Todo el proceso de la revista lo he hecho sola. Creación, organización, marketing, es un proceso productivo que tienen una cadena de producción que se ven pasos a seguir y tener en cuenta...La ingeniería tiene mucha parte de tener en cuenta qué necesita y cómo lo recibirá la sociedad, sin el componente humano es difícil tener éxito. Hay que saber qué precisa cada sector", explicó Clara Jiménez Agredano.

Una vez en la calle la revista, Clara quiere que se conozca e intentar que pueda perdurar en el tiempo. Se podrá comprar no sólo en esta Semana Santa, también después y en su perfil de Instagram se actualiza la información de dónde y cómo conseguirla.