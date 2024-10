Pedir a domicilio en Málaga: los restaurantes que reinan en el 'delivery'

Hace unos años, pedir comida a domicilio era sinónimo de recurrir a pizzerías, hamburgueserías o locales de comida china. Sin embargo, con la llegada de las plataformas de delivery como Glovo, Just Eat o Uber Eats, las opciones se han multiplicado hasta el punto de que es raro no encontrar tu restaurante favorito en alguna de estas aplicaciones. Pero, ¿cuáles son los restaurantes más populares para pedir a domicilio en Málaga? Aquí te presentamos algunos de los más destacados en el panorama del delivery, ¿pedimos?

Pizzería Carlos

Uno de los gigantes del servicio a domicilio en Málaga es Pizzería Carlos, que compite de tú a tú con franquicias tradicionales de pizzas como Telepizza, Pizza Hut o Domino’s Pizza. Con dos locales en la ciudad (en calle Pacífico y avenida Martínez de la Rosa), cubren gran parte de la capital. Su secreto está en la calidad de la masa y la variedad de ingredientes, además de las frecuentes promociones y ofertas que los hacen una opción muy competitiva.

Moi's

No podemos pasar por alto a los camperos, y Moi's, situado en calle Emilio Thuillier, en Ciudad Jardín, se ha consolidado en poco tiempo como una de las mejores opciones para pedir a domicilio. Sus camperos y hamburguesas destacan no solo por su gran tamaño, sino también por sus originales combinaciones. Los más populares incluyen al Campero Madre, el Nuevo y Bacon, y el Campero de Pollo. Además, no puedes dejar de probar sus deliciosas patatas rancheras, un acompañamiento que nunca falla.

Vicio

Vicio es uno de esos negocios nacidos directamente para el delivery. Fundada por Aleix Puig, ganador de Masterchef 2019, esta hamburguesería gourmet se ha convertido en todo un fenómeno. Lo que comenzó como un proyecto exclusivo de comida a domicilio ha dado el salto a abrir restaurantes físicos en Madrid y Barcelona, consolidando su expansión. Desde su llegada a Málaga, Vicio se ha convertido rápidamente en una de las opciones preferidas para los amantes de las hamburguesas de calidad. Aunque sus precios son algo más altos que la media, la calidad de la carne y el sabor justifican el coste. Entre sus hamburguesas más demandadas están la Bacon Cheeseburger (11,90€) y la Cheeseburger Trufada (13,90€). Además, Vicio tiene exclusividad a domicilio con Glovo.

Empanadas Malvón

El boom de las empanadas argentinas está más que instalado en Málaga, y Empanadas Malvón ha destacado entre la oferta disponible. Con tres locales físicos en la ciudad (en Carretería de Cádiz, El Perchel y calle Cisneros en el centro), ofrecen una amplia variedad de empanadas, desde las clásicas como cebolla y queso, atún, jamón y queso o caprese (a 3,20€ cada una), hasta opciones gourmet como la de pollo thai o gringa al pastor (a 4,20€). Además, ofrecen packs de 6, 12 y 18 empanadas, una excelente opción para ahorrar unos euros si quieres hacer un pedido grande.

Sibuya Urban Sushi

El sushi es otro de los reyes indiscutibles de la comida a domicilio, y Sibuya Urban Sushi, en calle Granada, es uno de los más solicitados en Málaga. Ofrecen una amplia variedad de sushi, con opciones que van desde makis y uramakis hasta nigiris, incluyendo delicatessen como el pez mantequilla. Además, Sibuya se distingue por ofrecer combos que hacen más accesible la experiencia de comer sushi, algo que a menudo es percibido como caro. También tienen en su menú noodles y gyozas, ofreciendo una experiencia completa para los amantes de la cocina japonesa.