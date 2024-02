Cinco planes para disfrutar de San Solterín en Málaga

Precediendo al día de San Valentín, el 13 de febrero algunas personas celebran el conocido "San Solterín" o Galentine's Day. Este día tiene dos orígenes, uno más antiguo, procedente de China y con otra fecha: el 11 de noviembre. Surgió en los 90 (hace ya 30 años) cuando un grupo de estudiantes universitarios solteros decidieron hacerse regalos entre ellos para celebrar su estado civil. Se eligió esta fecha porque el número 1 en la cultura China representa la singularidad absoluta, por lo que el 11 del 11, fecha en la que se puede repetir esta singularidad el máximo de sus veces, cobra sentido.

Y el origen más reciente, que sí se celebra el 13 de febrero, es el Galentine´s Day con casi 15 años de historia. Fue en 2010, con un capítulo de la serie Parks and Recreation en el que su protagonista, Leslie (interpretado por Amy Poehler) celebra una fiesta con todas sus amigas, justo un día antes de San Valentín, para demostrarse el cariño y amistad que hay entre ellas. Desde entonces, se popularizó su celebración (a basa de comidas y regalos con lo que demostrar tu amistad hacia otra persona).

Pero no hace falta una fecha especial, ni para hacer celebraciones en pareja, ni para darse un capricho a uno mismo. Os dejamos cinco planes para disfrutar en solitario: un masaje, visitar un museo o una buena comida.

Película y manta, un masaje o comer en un restaurante

Comenzamos con el más típico: película y manta. ¿Quién no quiere disfrutar de un momento de desconexión con su serie o película favorita? Y acompañado, como no, de una buena comida. Un plan que podrás hacer desde tu casa, sentado en tu propio sofá, y con tu nevera cerca. Y no hará falta compartir comida, y podrás usar tus conjuntos más cómodos: un pijama o un chándal.

Otra actividad que se puede hacer en solitario es ir a un spa, que ofrece un momento único en el que poder relajar cuerpo y mente. Málaga cuenta con un gran número de spas de todo los estilos, algunos que mantienen la esencia del pasado, de los bien conocidos como balnearios, y otros que están a la última en cuanto a tecnología, con todo lujo de detalles y con las últimas novedades en salud y estética.

Cena fuera de casa, ponte tus mejores galas, y ve a comer tranquilamente uno de tus platos favoritos. Una oportunidad perfecta para probar la hamburguesa de Málaga que está luchando por ser la mejor de Europa. También puedes aprovechar para degustar cinco tapas típicas de Málaga, entre las que no faltan los espetos.

Conoce Málaga con un free tour

¿Por qué no conocer la ciudad de cerca? Por ejemplo, haciendo un free tour (visita guiada gratuita) por Málaga: te enseñarán lugares que posiblemente no conozcas, acompañado de más gente que tiene tus mismas inquietudes. Hay visitas por el centro de Málaga (paseando por la Catedral y las calles que la rodean), otros que te llevan a miradores con vistas únicas, otra para conocer la Alcazaba y el Teatro Romano, otros que son para descubrir la ciudad por la noche...

Museos de Málaga: desde Picasso a el OXO

También puedes ir a uno de los museos de Málaga. Por ejemplo, para conocer la obra de uno de los artista malagueños más reconocidos internacionalmente, el Museo Picasso Málaga, abre todos los días de 10:00 a 18:00 horas. Un espacio único en el que adentrarse en la producción del pintor malagueño, con obras de su etapa azul hasta muestras de su época cubista.

Y si prefieres conocer un espacio más moderno, el OXO Museo del Videojuego de Málaga, tres plantas que repasan la evolución de las videoconsolas, desde la primera que se comercializó en 1972 hasta la Play Station 5. Casi toda la exposición es interactiva, por lo que podrás probar los diferentes videojuegos y maquinas que forman este museo.