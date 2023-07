Esta es una de las playas de Málaga donde más se disfruta el buceo y está en Estepona

La costa oriental de la provincia de Málaga ofrece una amplia variedad de playas y enclaves por descubrir. Si bien Marbella es conocida por ser la segunda ciudad más poblada de la provincia y por sus destinos turísticos emblemáticos, existen también lugares de interés y recreo que a menudo no reciben tanta afluencia de visitantes como los puntos más reconocidos de esta parte del litoral malagueño. En las proximidades de la costa gaditana se encuentra la Punta Chullera, un lugar especial debido a sus características geográficas y las particularidades de su entorno. Las playas de este lugar en Manilva se destacan por ser tranquilas y menos concurridas, ofreciendo un ambiente sereno y relajante. Asimismo, existen otros destinos similares en la zona. La playa de La Galera en Estepona es otro ejemplo destacado en la costa oeste de Málaga. Sus hermosos paisajes y las áreas circundantes cumplen con los principales requisitos para disfrutar de un día soleado y placentero en la playa. Estos lugares menos conocidos brindan una oportunidad de disfrutar de la costa de manera más tranquila y auténtica, permitiendo a los visitantes conectar con la belleza natural de la región.

Esta playa se encuentra en la zona más occidental del término municipal de Estepona y se distingue por su peculiar suelo y arena de tonalidad oscura. En la orilla, se pueden apreciar numerosas piedras y una interesante formación rocosa que se extiende a lo largo de la costa, proporcionando un entorno ideal para disfrutar con unas gafas de buceo. De hecho, esta playa es conocida como uno de los mejores lugares para practicar snorkel en esta parte del litoral.

Si bien es cierto que afirmar que una playa tiene poca afluencia de público durante el verano en la Costa del Sol sería una generalización excesiva, debido a la popularidad de la zona, esta playa en particular, debido a su ubicación y características, no suele estar tan concurrida como otras de la provincia de Málaga. En su extremo más occidental, cuenta con una zona habilitada para perros, siendo una de las playas pet-friendly de la provincia. Además, se pueden apreciar grandes formaciones rocosas que emergen como pequeños islotes en esta costa ligeramente pedregosa, brindando no solo hermosos paisajes, sino también un ambiente único.

Desde casi cualquier punto de la extensa playa de La Galera, que se extiende por más de dos kilómetros de longitud (aunque no es muy ancha, ofrece suficiente espacio), se pueden capturar hermosas instantáneas y disfrutar de un paisaje excepcional. Además, en algunos tramos de la playa, es común ver la práctica de deportes acuáticos como el surf de tabla.

Este lugar es de fácil acceso y generalmente no suele ser difícil encontrar estacionamiento. Cuenta con las particularidades propias de esta zona del litoral malagueño: el agua suele tener una temperatura ligeramente más baja que las playas más cercanas a la capital o a la parte este de la bahía de Málaga, ya que no se encuentra lejos del océano Atlántico