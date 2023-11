El polémico cartel del Carnaval de Málaga 2024 que no gusta a nadie

Este pasado miércoles 29 de noviembre se daba a conocer el cartel oficial del Carnaval de Málaga 2024 y la polémica se ha disparado, generando mucha controversia en las redes sociales con la idoneidad del mismo por los elementos usados para representar el certamen carnavalesco malagueño. Un Papá Noel, los tres Reyes Magos y un nazareno, entre otros personajes, disponen una escena difícil de comprender en el espectro del Carnaval de Málaga.

Pedro Casermeyro, es el autor del cartel del Carnaval de Málaga. El objetivo del mismo era ofrecer una representación de todas las fiestas locales malagueñas en el cartel, usando como concepto el disfraz tan característico del Carnaval. De ahí que en su representación para el cartel del Carnaval de Málaga haya incluido a personajes como los mencionados Papá Noel, Reyes Magos o un nazareno de Semana Santa, pero también alguien que atuendos de verdiales, de flamenca o marengo. Aunque también sale el personaje cinematográfico de Scream, en alusión a Halloween...

Pero el cartel del artista malagueño no ha sido bien entendido entre la comunidad carnavales en Málaga, que ha suscitado bastante polémica, especialmente en redes donde los comentarios al respecto son especialmente críticos con la poca identidad que se encuentra en lo referente al Carnaval de Málaga en sí. Especialmente entre el sector cofrade, donde se ha criticado duramente que se interprete el hábito nazareno como un disfraz.

"Qué vergüenza de cartel y luego queremos que no se rían del Carnaval de Málaga...", dice un usuario a través de Twitter, donde más florecen los comentarios sobre el cartel, similar a este otro: "No hay ni un solo disfraz en el cartel que debe representar el Carnaval de Málaga". Otros directamente se lo toman con humor: "Luego dicen que Paquito no mira por el dinero. Han hecho un cartel todoterreno. Sirve para la feria, para los reyes magos, para Navidad, para Semana Santa...".

Madre del amor hermoso, qué follón. https://t.co/BN0PCoFjlU — Luis Sené (@LuisSeneD) November 29, 2023

-El cartel del Carnaval de Málaga 2024 es un mierdón… alguien tenía que decirlo.-Lo dice todo el mundo.-Ah… #CarnavalMLG pic.twitter.com/QzMU8r7EXe — Marnofle (@Marnofle) November 30, 2023

Que vergüenza de Cartel y luego queremos que no se rian de el carnaval de málaga si esto es una vergüenza hombre! pic.twitter.com/2Osr2x6cvB — Alejandro Ortega (@Alexorrtega_) November 30, 2023

No barrais para casa, no os fijéis solo en lo típico de que el nazareno no es un disfraz, que sin duda no lo es, es que no hay ni un solo disfraz en el cartel que debe representar el #CarnavalMLG, por un momento quitaos el hábito y poneos en el lugar del carnavalero — ۞ Kisko Zambrana Alarcon ۞ (@zKisko) November 29, 2023

Vaya verguenza de cartel. La gente que dice que son todas las celebraciones importantes de malaga y que el carnaval no y es super ingenioso meterse el ingenio por el ojete, no somos Cadiz, no se nos conoce por el carnaval illo donde vivís??? https://t.co/ArBygTRAzP — La princesa de Ceilan 💋 (@Lucy_rainbow_) November 30, 2023

El cartel de @CarnavalMLG podrá gustar o no, en la belleza estética no entro.Pero para mí es de los carteles más carnavaleros (no carnavalescos) que recuerdo. Y encima levanta ampollas en cierto sector sobreprotegido de la ciudad. Así que muero con él.https://t.co/ext6ai2rGO — Víctor Martín Molina (@Victormmartin) November 30, 2023

El hábito nazareno no es un disfraz. https://t.co/m1fZEqktm7 — mariví (@fdezygutierrez) November 29, 2023