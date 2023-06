Holiday World Resort, el primer hotel de la Costa del Sol destinado para jóvenes gamers

La oferta hotelera en Málaga se expande y ofrece opciones para otros públicos. La última en llegar se llama Holiday World Resort, que se alía con la empresa malagueña de esport Giants Gaming para ofrecer la primera propuesta gaming orientada a los jóvenes en la Costa del Sol. The Zone será el espacio destinado a estos adolescentes que completará la oferta vacacional de este hotel en Benalmádena.

Holiday World Resort ya era uno de esos destinos habituales en Benalmádena para vacaciones familiares por todas las posibilidades que ofrecen para que los diferentes integrantes de la familia estén como en casa. Ahora el grupo hotelero apuesta por ampliar esa oferta con una propuesta gamer, para jóvenes jugadores a videojuegos con su nuevo espacio The Zone, que ofrecerá no sólo consolas a jóvenes de entre 12 y 17 años, sino también opciones para escuchar música, ver vídeos y dar usa a sus redes sociales.

Desde Giants, uno de los clubes más longevos –creado en 2008– y punteros de España y Europa, lideran esta estrategia desde la Costa del Sol, a la que buscan potenciar como primer destino gamer de todo el continente.

¿Cómo estará equipado The Zone?

El espacio The Zone de Holiday World Resort estará completamente equipado con lo necesario para que los más jóvenes gamers no dejen su hobby de lado durante las vacaciones y estén más que entretenidos. Entre lo que ofrece el hotel en esta zona gaming serán diez puestos de PC, dos áreas con diversas videoconsolas, una zona de descanso, otra zona retro con juegos arcade, habrá también pinball, air hockey y futbolín, e incluso habrá una zona para grabar vídeos, bailar o estar de relax.

The Zone ha sido diseño conjuntamente por Holiday World Resort y Giants y equipado por la prestigiosa empresa malagueña Atlas Informática. Cada zona está valorada en 2.500 euros, ordenadores de alto rendimiento y sillas gamers para una experiencia completa. Desde el pasado viernes 23 de junio ya está disponible The Zone, que no tendrá permitido el acceso a adultos y en el que se desarrollarán también otro tipo de actividades donde también se fomentará la actividad física y el entretenimiento más allá de las pantallas. Además, estará disponible para todos los jóvenes alojados en los hoteles del complejo: Holiday World Riwo, Holiday World Polynesia y Holiday World Village.

Para completar este lanzamiento, Holiday World Resort ofrece en sus hoteles descuentos especiales para las familias con hijos de hasta 15 años.

"The Zone responde a una necesidad de la Generación Z, que necesita que la oferta de ocio turístico se adapte a sus gustos y tendencias, siendo compatible con las vacaciones experienciales y en familia. Creemos que este proyecto será un éxito desde el principio y contamos con que nuestros jóvenes huéspedes nos ayuden día a día a mejorarlo", sentencia Iciar Gatell, directora Comercial y de Marketing de Holiday World Resort.