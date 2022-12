Qué hacer en Málaga este domingo 11 de diciembre

Diciembre es el mes de los niños y de hacer planes con ellos y es algo que se nota en la agenda cultural de cada día. Si te estás preguntando qué hacer este sábado 10 de diciembre (things to do in Málaga, para turistas) aquí van algunas propuestas para hacer en familia, con niños, en pareja o incluso solo.

Agenda cultural del domingo 11 de diciembre

Adiós, Peter Pan. Este domingo, en el Teatro Echegaray tienen lugar las dos funciones programadas de Adiós, Peter Pan a las 11:00 y a la 13:00 horas. Ambas entradas tienen un precio único de 6 euros y es una obra teatral de títeres en torno a la figura de Peter Pan.

Teatro para bebés: nidos. Esta obra en la Sala ELCAMM está orientada a los primeros 18 meses de los bebés, un espectáculo para vivir el arte con los cinco sentidos. Cuenta con dos pases, a las 10:30 y a las 12:00 horas y las entradas cuestan 8,14 euros para niños de 1 a 6 años y adultos 12,22.

Gran Feria Sabor a Málaga. Concluye este domingo las jornadas de las Gran Feria Sabor a Málaga. Último día para ver los stands del Paseo del Parque con diversas actividades y actuaciones.

Las mañanas del Museo de Málaga. En La Aduana, en el Museo de Málaga y junto a la Orquesta Filarmónica de Málaga se organiza este concierto de Artefactum, música para un Rey rindiendo culto al VIII Centenario del nacimiento de Alfonso X El Sabio. Será desde las 12:00 horas, con entrada libre pero limitada por orden de llegada.

Un elfo para Navidad. Esta obra teatral cuenta la búsqueda de un elfo de un compañero que le ayude con el trabajo de los duros días navideños. La obra arranca a las 12:00 horas en la Sala Joaquín Eléjar y las entradas tienen un coste de 8,90 euros.

Con M mayúscula. "Dos tortugas se enamoran y deciden compartir su vida. Pero mientras Clementina es inquieta y valora la cultura y el arte, Arturo cercena cualquier atisbo de su compañera y se ríe de su ingenuidad al querer desarrollar distintas actividades artísticas", esa es la sinopsis de esta obra teatral de títeres que tiene lugar a las 12:00 horas este domingo en el Teatro Cánovas. Las entradas, a 8 euros.

Fantasía en concierto. Las mejores canciones de tu infancia, con gran protagonismo del repertorio de Disney, en esta obra de 90 minutos en La Cochera Cabaret, perfecta para disfrutar con los más pequeños. Entradas, a 12 euros.

David Sanz. Desde las 17:00 horas, concierto de David Sanz gratuito en La Fábrica de Cruzcampo, en calle Trinidad Grund 29, en pleno Soho del centro de Málaga.

Circo del Sol: Crystal. Lo mejor del Circo del Sol con la magia del patinaje artístico y extremo sobre hielo, de ahí sale Crystal, la última producción del Cirque du Soleil que está enamorando a miles de personas. Las entradas, entre 39 y 92 euros, según día y zona.

Miguel Noguera. El cómico Miguel Noguera llega a La Cochera Cabaret con Ultrashow, su último espectáculo que roza la improvisación y el teatro. 75 minutos de humor desde las 18:30 horas. Las entradas, a 16 euros.

Impro reality. "Año 2500. Exconcursantes de los mejores realities del mundo en el pasado, fueron criogenizados para enfrentarse mediante escenas improvisadas, creadas en el momento y basadas en las sugerencias de los espectadores, y conseguir ganar el Impro Reality de Alikindoi Impro", así se presenta Impro Reality este domingo en La Cochera Cabaret desde las 20:30 horas. Las entradas, a 10 euros.

Sun – Elvis Presley. En la Sala ZZ Pub tiene lugar este domingo, desde las 23:30 horas, un especial homenaje a todo el repertorio de Elvis Presley.