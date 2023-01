Qué hacer en Málaga este domingo 8 de enero: 7 planes divertidos

Comienza el año y trae su primer domingo, con los Reyes Magos ya de vacaciones tras su parada en los hogares de toda Málaga. Momento de hacer planes antes de la inmediata vuelta a las clases de los más pequeños. Si te preguntas qué hacer en Málaga este domingo 8 de enero (things to do in Málaga, para turistas) toma nota de alguno de estos planes que te proponemos desde La Farola y que la agenda cultural que ofrece Málaga.

Agenda cultural del domingo 8 de enero

Las aventuras de la intrépida Valentina. Teatro infantil para los más pequeños en el Teatro Echegaray con las aventuras de Valentina, que luchará contra el monstruo Zampalotodo para demostrar la inocencia de su abuela. A partir de 5 años, con dos pases a las 11:00 y 13:00 horas y entradas a 8 euros.

Un secreto a voces. Los malagueños Pablo Puyol, Virginia Muñoz, Noemí Ruiz y Miguel Ángel Martín traen esta obra teatral repleta de humor y de secretos, una comedia que lo enreda con el boca en boca. La obra arranca a las 17:30 horas en La Cochera Cabaret. Queda pocas entradas, todas a 13 euros.

El gato con botas. También en La Cochera Cabaret, pero por la mañana, podrás disfrutar de esta historia sobre el gato con botas que hará las delicias de los más pequeños. Arranca a las 12:00 horas y tiene un coste de 9 euros las entradas.

Visita guiada a la Alcazaba de Málaga. Aún no están completos en Cultopía para la visita guiada a la Alcazaba de Málaga de este domingo desde las 16:00 horas. Un paseo en el que recorrer sus laberínticas murallas y muchas historias que esconde de uno de los testimonios de arquitectura militar musulmana más importante de España. Se requiere reserva de plazas mediante correo electrónico (info@cultopia.es) o teléfono (692 717 612). Cuesta 10 euros.

Las bingueras de Eurípides. Esta obra teatral pertenece al programa del 40 Festival de Teatro de Málaga. "En un local semioculto de un viejo barrio, un grupo de mujeres, lideradas por la misteriosa Dionisia, se reúnen por las tardes en torno a un bingo clandestino", dice la sinopsis de este obra que dirige José Troncoso e interpretan Ana López Segovia, Alejandra López, Mer Lozano, Rocío Segovia, José Troncoso y Fernando Cueto. Arranca a las 19:00 en el Teatro Cervantes y las entradas tienen un precio de entre 11 y 48 euros, según zona de butacas.

Orquesta Filarmónica de Málaga. Gran Gala de Reyes 2023 de la Orquesta Filarmónica de Málaga este domingo en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga desde las 19:00 horas en un homenaje a Walt Disney con el que repasarán algunas de las grandes bandas sonoras como las de El Rey León, La Bella y la Bestia, El jorobado de Notre Dame o La Sirenita. Entradas, a 10 euros.

Humor dates. "José Gabriel sabe que va a tener una cita romántica con alguien de la sala, mientras esto pasa utiliza sus chistes para expresar sus inquietudes y sus (pocos) defectos junto con alguna que otra virtud", es la premisa de este show que llena de intriga al público sobre quién será la velada romántica de José Gabriel en La Cochera Cabaret desde las 20:30 horas, entradas por 10 euros.