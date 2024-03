Este restaurante de Málaga hace uno de los mejores pollos asados de España

"Desde 1990 ofreciendo el mejor pollo asado a la leña en Málaga", así mismo se definen en el Mesón El Pollo del Tío Paco, un restaurante de los de antes que está escondido en el Polígono San Julián (calle Londres, 6), a la espalda de Decathlon y Bricomart. El mismo ha sido definido por uno de los blogs gastronómicos más prestigioso, El Comidista, como "un templo del mejor pollo asado".

"Un local en el extrarradio de Málaga rinde culto a las aves asadas desde hace más de tres décadas. Mucha parrilla y comida casera en un restaurante familiar en el que el tiempo es oro", dicen sobre este mesón, con aires de taberna andaluza, con un patio que honra nuestra raíces y una carta que denota la experiencia y esa especialidad en carnes al a brasa, al fuego de leña. Además, como buen restaurante de polígono que se tercie, es de esos enclaves con esos menú del día que tanto escasean.

Destacar en un sector como el de los pollos asados, donde evidentemente también sirven para llevar –y con todo tipo de comida casera–, no es nada sencillo. Menos aún lograr llamar la atención en un medio referencia de tirada nacional como El Comidista, que de bien seguro fue a parar a Mesón El Pollo del Tío Paco en busca de sus pollos a la leña: "Nada de gas butano, aquí las llamas las enciende la madera de encina y olivo que se ha colocado estratégicamente en cada una de las leñeras del asador. Las piezas se doran como veraneantes al sol y liberan jugos que caen en las bandejas, que se llenan gota a gota con la paciencia de un santo. No los embadurnan en manteca de cerdo, algo que suele ser habitual en Andalucía".

De lo que hablan también maravillas es del caldo que da sabor a sus pollos, cuenta que una receta secreta en la que intervienen "una decena de verduras, tres tipos de vino y distintas especias", brebaje que algunos clientes piden por duplicado para poder bañar el pollo –o lo que sea– en él. A diferencia de otros sitios se puede pedir hasta un cuarto de pollo (6,60€) o medio (10,40€). Cifran que a la semana pueden servir hasta 900 pollos, entre los que se llevan a casa desde la pequeña ventanilla desde la que sirven para llevar, y en su vivo salón.

Desde El Comidista no pasan por alto que, en su carta, cuentan con otros productos a valorar y probar, ya que las brasas en las que se preparan estos pollos asados que catalogan de los mejores de España, también se preparan chuletas de cerda, paletillas de cordero, solomillos de ternera, plumas, presas, secretos y cochinillo que no debes obviar si eres de los que disfruta con una pieza de carne. Eso sí, no debes tampoco pasar por alto ni los choricitos de Ardales ni las croquetas de este Mesón El Pollo del Tío Paco que han puesto en el foco de todos.