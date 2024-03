Entre los mejores restaurantes de carretera de España hay cuatro de Málaga

El gran espectro de restaurantes de Málaga y su rica gastronomía no pasa desapercibido para nadie, tampoco lo hacen sus restaurantes de carretera, que ganan otra connotación por el simple hecho de estar a pie de algunos de los asfaltos más concurridos de Málaga. Hablamos de ellos porque han puesto el foco en los mejores del país, en aquellos que son sinónimo de acierto en las autovías y carreteras más transitadas de España. Y, evidentemente, no podemos pasarlo por alto.

Son alrededor de medio centenar de restaurantes de carretera que son parada obligatorias en las grandes arterías de España, donde el tráfico es más pronunciado. En este mapa que elaboran desde El Comidista, existen cuatro referencias en Málaga, son los casos del Caserío San Benito, La Butibamba, Florida Beach Mijas y Chiringuito Sonora Beach.

Caserío San Benito

"Liderado por Esperanza Muñoz de León y rodeado por olivares. Aquí hay que pedir porra antequerana, migas o cualquiera de sus arroces caldosos y platos de cuchara. Las judías pintas con pato son pura maravilla", comentan con mucho tino sobre este restaurante de carretera, el Caserío San Benito que está camino de Alameda, como una del medio centenar de recomendaciones que dejan en El Comidista.

Ubicación: A un paso de la A-45, en la salida hacia Alameda (Málaga)

La Butibamba

"Sus platos de lomo con patatas son clásicos. Y es que la carne no es cualquiera: cerdo de Coín macerado en un majado portentoso de ajos granaínos, orégano, pimentón dulce, vinagre de manzana, manteca ibérica y sal y un ingrediente secreto", apuntan de La Butimbamba, sin duda un referente en la zona de La Cala de Mijas, vayas de paso o no: "Hay cuchareo y raciones varias. No es un delicatessen, pero sí un lugar a precios populares estupendo para una parada. También para desayunar".

Ubicación: En la A-7 Autovía del Mediterráneo, km 201, La Cala de Mijas (Málaga)

Florida Beach Mijas

Sobre Florida Beach Mijas ya hemos hablado en alguna ocasión, y es que es un chiringuito con muy buen gusto donde la cocina es de primer calidad y ajena a estereotipos y etiquetas: "Es un sitio algo más reposado, justo frente al mar y con una carta algo más selecta. Los arroces son estupendos, pero también otros platos como la berenjena frita con miel de Ronda y sus pescados. Aunque no suele estar ahí, su cocina está dirigida por Iván Cerdeño. Para una parada un poquito más larga, quizá".

Ubicación: También a un paso de la A-7 (Málaga)

Chiringuito Sonora Beach

También hemos hablado de Chiringuito Sonora Beach en algún momento desde La Farola y entendemos perfectamente que lo ubiquen entre los mejores restaurantes de carretera, ya que es un lugar al que ir hasta a pie: "En este chiringuito a pie de playa hay que probar las patatas con salmorejo y huevo frito. También son imprescindibles sus espetos de sardinas y el ceviche de corvina".