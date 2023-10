Dos rutas de senderismo cortas y en un día para disfrutar de la Serranía de Ronda y sus pueblos

La Serranía de Ronda es tan amplia y basta que alberga auténticas joyas de la naturaleza, complejos increíbles. Este meses comienza a tomar forma el Bosque de Cobre pero hoy nos pararemos en algunas rutas que podemos desarrollar por la zona, en concreto dos, con punto de partida en poco más media hora en coche de distancia y relativamente cortas, que se puede completar ambas en un mismo día y disfrutar de los municipios y pueblos de su alrededor. Quédate en este paseo si eres amante del senderismo.

La primera de las rutas de la que hablamos es el Sendero de las Eras, un pequeño trayecto circular (SL-A-176) de poco más de dos kilómetros que podemos recorrer en alrededor de una hora. Esta muy próximo a Júzcar, el famoso pueblo azul de Los Pitufos que sigue manteniendo ese característico color, también su encanto y sus tradiciones, donde la gastronomía es rica y amplia y donde recomendamos parar ya sea para el almuerzo o para traernos algún producto local.

El Sendero de las Eras pertenece al enclave de Los Ricos, que en aspecto recuerda mucho al Torcal de Antequera, y es simplemente porque su formación geológica es de origen kárstico, al igual que el complejo de la comarca antequerana. Es cierto que el trayecto es de alrededor de una hora, según el ritmo, y es circular, no tiene pérdida, pero no por ello es sencilla en esencia, ya que el camino es realmente irregular y puede no ser operativo para todas las personas, aunque nada difícil o extremo.

Tras concluirlo, ya sea visitar Júzcar como mencionamos, o Cartajima, que queda a poco más de 10 minutos del pueblo de Los Pitufos, da tiempo suficiente para realizar otra ruta no muy larga para completar un día de senderismos como mandan los cánones, de varias horas de caminante y disfrute de la naturaleza. Una media hora de Júzcar o 25 minutos de Cartajima está Ronda, la cabeza que asoma por encima de toda en la Serranía de Ronda, y cerca de esta está la ruta del Tajo del Abanico (SL-A-40).

Este sendero permite ver otra de las grandes formaciones de la zona, el Tajo del Abanico, próximo al arroyo de Sijuela y que pese a no superar evidentemente en espectacularidad al Tajo de Ronda, merece un paseo y ruta que puede ser de unos ocho kilómetros de ida y vuelta, unos tres horas de trayecto y con una subido de no más de 100 metros en según qué tramo. Se puede acceder por el barrio de San Francisco de Ronda, un buen punto de partida para dejar el coche, comenzar a caminar. Está relativamente bien señalizado. Terminar el día con algún plan turístico, de ocio o gastronómico en Ronda es una buena forma de completar una jornada de turismo y senderismos en la provincia de Málaga.