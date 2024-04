Una de las rutas de senderismo más fascinantes de Málaga: del Saucillo a Bellina

Málaga, y en este caso la Sierra de las Nieves, es un entramado perfecto para los amantes del senderismo. En su interior se esconden innumerables rutas de senderismo que explorar, que disfrutar y vivir, aunque como todo en esta vida, siempre hay algunas mejores que otras. Esta de la que hablamos hoy, la que une el Puerto Saucillo y el Puerto Bellina, es realmente una de las más fascinantes de toda Málaga.

Próximo a Yunquera se encuentra la pista forestal que da inicio a esta ruta circular donde encontraremos un pequeño aparcamiento para algo más de una docena de coches, por lo que recomendamos ir a primera hora para evitar contratiempos. Aquí es donde comienza el sendero circular que va desde Puerto Saucillo hasta Puerto Bellina. Antes de comenzar la caminata, es inevitable asomarse al mirador que ofrece unas vistas impresionantes del valle del río Guadalhorce, así como de las cercanas sierras Prieta y Cabrilla. Desde aquí, se puede observar Yunquera en primer plano, y más allá, la Costa del Sol con el Mar Mediterráneo como telón de fondo.

La primera parte del sendero consiste en un descenso hasta llegar a la cañada por donde transcurre la ruta. En este tramo, se puede apreciar un bosque mixto que combina pinos con algunos hermosos pinsapos, que no alcanzan mucha altura, aunque la flora es mucho más variada en el trayecto. Después de la primera parte de descenso, el sendero comienza a ascender, aunque las pendientes nunca son demasiado pronunciadas. En este punto, te encuentras rodeado por un hermoso bosque de pinsapos, con ejemplares de gran tamaño y formas peculiares.

Durante la primera parte de la subida, nos topamos con uno de esos árboles únicos que caracterizan la Sierra de las Nieves. Se trata del impresionante Pinsapo de Candelabro, así llamado por las sinuosas formas de sus ramas más grandes, que alcanzan una altura de unos 17 metros.

Dado que se trata de una ruta circular, el sendero es bastante fácil de seguir y los giros suelen ser casi siempre hacia la izquierda, todo muy bien señalizado, sin pérdida. Sin embargo, en algunos tramos compartimos la ruta con la ascensión al Pico Torrecilla, que con sus 1.919 metros de altura, es el punto más elevado de la Sierra de las Nieves y el segundo pico más alto de la provincia de Málaga, después de La Maroma en la Sierra de Tejeda. Sin duda, uno de los grandes retos del senderismo de la provincia.

Después de pasar el Pinsapo del Candelabro, el sendero continúa ascendiendo suavemente hasta alcanzar los 1.400 metros de altitud. En este punto, es más que normal comenzar a avistar las primeras aves en el cielo, desde águilas a zorzales, pasando también por mirlos. Estas aves son mucho más fáciles de avistar que otras especies que habitan esta área, como la emblemática cabra montesa.

Después de alcanzar la parte más alta, comienza el descenso que te llevará de vuelta al punto de partida de la ruta por la Cañada de Puerto Saucillo. Aunque la pendiente no es demasiado pronunciada, es importante tener cuidado para no resbalar, ya que el terreno es más pedregoso que en la parte anterior, además de peor señalizado aunque bien definido por la cañada y los diferentes pozos de nieve habituales en la zona de tiempos pasados. Unos metros más allá del pozo de nieve, llegarás al punto de partida, a su vez el final, de esta hermosa ruta de senderismo desde Puerto Saucillo hasta Puerto Bellina, tras algo más de cuatro kilómetros y no más de una hora y media de caminata, dependiendo de cuánto has decidido parar para disfrutar del paisaje.