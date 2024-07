Saiko vuelve a Málaga y cerrará los conciertos del Selvatic Fest este 28 de septiembre: cómo conseguir entradas

Saiko, uno de los artistas del momento, será el encargado de cerrar este año el Selvatic Málaga Fest. Así lo han anunciado desde el recinto en una nueva colaboración con Boombastic, que tendrá lugar este mismo fin de semana con los conciertos de Rels B, Cruz Cafuné o Arcángel entre el cartel de dos días. El artista granadino actuará este próximo 28 de septiembre en el escenario del Selvatic, además de contar como telonero con Aissa y la fiesta posterior de DJ Meow. Las entradas saldrán a la venta el próximo 8 de agosto pero habrá una preventa previa exclusiva para aquellos que adquirieron la entrada de Boombastic Costa del Sol.

"¡Salvajes! Esto no es un sueño, esto es real y esta noche vamos a fantasmear de lo lindo. Y es que, no solo vas a estar bailando en nuestro recinto todo el verano con los mejores artistas nacionales e internacionales, es que te anunciamos que Boombastic presenta el mejor cierre en el recinto de Selvatic Málaga Fest el próximo 28 de septiembre con el artista Saiko como protagonista y Aissa como artista invitado. La apertura de puertas el 28 de septiembre será a las 19:00 horas", informaron desde Selvatic sobre la parada del Sakura Tour en las instalaciones de Málaga Fórum.

"El mejor cierre del verano se vive en Selvatic Málaga Fest", comentaban tras el anuncio de estan nueva fecha que viene a completar todo la programación que tienen este verano preparada. Tras esta edición de Boombastic Costa del Sol, vendrá el 2 de agosto Noches al Compás, con Pitingo y Los Banis, entre otros; el Emage Fest e 16 de agosto; el Indie Day Selvatic, con Leon Benavente o Sidonie, entre otros, el 29 de agosto; y Ptazeta y Lia Kali para el 6 de septiembre.

Saiko es en la actualidad el mayor exponente joven de la música urbana en nuestro país. A sus 21 años ya ha colaborado con artista de primer nivel como Quevedo, Mora, J Balvin, Nicki Nicole, Feid y Ozuna, y cuenta con algunos de us tema con millones de reproducciones. Algunos temas suyos como Cosas que no te dije (37 millones), Supernova (20 millones) y el remix de Polaris junto a internacionales como Feid, Mora o el también español Quevedo (65 millones) han sonado con fuerza durante todo este verano. También ha colaborador con otros artistas como Lola Indigo o Dennis Rodríguez en el último año, desde que ha comenzado a despegar y a sonar en todos lados, también iniciando su particular gira de conciertos y festivales.

Aquellos que compraron entradas de Bombastic accederán a una preventa exclusiva de las entradas del concierto de Saiko en Málaga el 6 de agosto y a partir del 8 de agosto habrá venta general de entradas tanto en selvaticfest.es y boombasticfestival.com