Tu bicicleta merece una puesta a punto antes de que llegue la primavera

En los últimos años cada vez hay más usuarios de bicicleta en Málaga capital y las principales localidades de su provincia. Si se toma como referencia la media nacional, según el Barómetro de la Bicicleta en España, nueve de cada diez españoles sabe montar en bici (89,6%), más de la mitad tiene una bici para uso propio (54,4%) y la mitad (50,7%) la usa con alguna frecuencia. El problema de los datos es que son de 2019, pre pandemia y justo el mes pasado, la Red Ciudades por la Bicicleta (de la que el Ayuntamiento de Málaga es socio) confirmaba que trabaja con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para poner en marcha el siguiente estudio. En cualquier caso, la tendencia al mayor uso de la bicicleta es clara. Es más, las eléctricas también están teniendo una subida en sus ventas, modelos y capacidades. Por eso, aunque esta semana de tiempo inestable no invita a pedalear en exteriores, llegará la primavera, el buen tiempo y la bicicleta que ocasionalmente usan la mitad de españoles estará necesitada de una puesta a punto.

Frenos, cambios, cadena, tensores, manillar, ruedas, clavijas, sillín. El mantenimiento de la bicicleta parece sencillo y puede echarse a rodar con relativa facilidad, el problema es que los ruidos se acumulan cuando alguien no la mima con los detalles que merece. Se oxidan partes, se destensan cables clave en su funcionamiento y al final la experiencia de montar en bici sólo tiene una porción del confort que pudiera tener. Por suerte, en los últimos años ha crecido junto al uso de las bicis, los talleres de reparación y venta en los que poder comprar recambios específicos o en los que llevar la máquina para que sea reparada. No es excesivamente caro y cambia totalmente la experiencia si lleva sin usarse la bicicleta algunos meses.

Además, la cantidad de accesorios para pequeños detalles incómodos es ingente. Los usuarios que deciden tunear su bici o simplemente hacerle los cambios necesarios para ir cómodos en la postura y sentirse bien en ella, cada vez es mayor. Hay aspectos clave de la bicicleta a revisar antes de salir, y hay que tener en cuenta que la limpieza es el primero. Aunque no l parezca afecta bastante a su funcionamiento.

Ruedas

Si hace algún tiempo que no se usa la bicicleta estarán lógicamente desinfladas. Almacenar la bicicleta sin usar apoyada sobre las ruedas no le hace bien ni a las cubiertas ni a la cámaras así que será conveniente revisarlas antes de meterles el aire. Si nunca ha cambiado las cubiertas, tal vez sea el momento de mirarlas. Tensar los radios, apretar y engrasar levemente el buje son algunos puntos que pueden hacerle falta. Mirar si algún golpe previo a afectado a la llanta y que esté en condiciones es importante.

Frenos

Comprobar que estén tensados, que la zapata no esté excesivamente gastada y que muerden la llanta (o el disco) como debiera es lo más básico. Clave en la seguridad y en ocasiones difícil de conseguir. Una buena puesta a punto no hace que suenen y permite darle a las manetas de freno el tacto que sea más cómodo para el usuario.

Cadena y cambios

Otro punto delicado. Limpiar la cadena y engrasarla, tener en cuenta el estado de los platos y piñones en lo referente a suciedad y posible óxido es lo más fácil. Pero también hay que ver que el mecanismo de cambio esté perfecto. Comprobar que el desviador (cerca del plato) esté limpio y alineado, que no toque la cadena y funcione con suavidad. No sólo evitará ruidos, también esfuerzos y roturas de cadena. La lubricación adecuada en estos puntos es importatísima, hay diferentes tipos de productos para ello. En la parte trasera de los cambios, limpiar los piñones, comprobar que estén alineados, que no tengan ningún diente roto o incompleto (sí, a veces pasa sin que el usuario se dé mucha cuenta) y que funcionen en la posición que deben con la lubricación adecuada.

Suspensión, manillar y posición

Si s una bicicleta de montaña es más que probable que en la horquilla delantera tenga una suspensión. Se pueden activar y desactivar, pero también hay que tenerlas lubricadas y limpias. Además, apretar los puntos de sujeción del manillar y el sillín es algo a tener en cuenta para evitar sustos en los paseos. Otro punto que a menudo no se tiene en cuenta es la posición de pedaleo. Cada tipo de bicicleta beneficia alguna postura en concreto y poner a nuestra comodidad la altura del sillín con el manillar es clave. También es verdad que si no podemos estirar prácticamente de manera entera la pierna al pedalear se pierde eficacia en el pedaleo aunque muchas veces se gana en comodidad. Cuestión de gustos.

Estos son sólo algunos puntos, los más importantes, que revisar y en ocasiones no tenemos todas las herramientas, recambios, conocimientos o el tiempo para solucionar los problemas y hacer que la bicicleta quede impecable para utilizarla. Por eso hemos recopilado algunas opciones que pueden ser interesantes en Málaga capital y su provincia para la puesta a punto de la bicicleta antes de la primavera. Son sólo algunas propuestas, pero este tipo de negocios ha aflorado en los últimos tiempos y es más que probable que en las proximidades de tu casa ya tengas un taller de bicicletas que puede convertirse en tu sitio de referencia.

Voy en bici, Málaga capital.

En Huelin, un lugar muy bueno para llegar en bici, como casi todos en Málaga la llana. Todo lo que necesita tu bici para estar fina y sales de allí con el mar en frente.

The Garage Bicycle Shop, Fuengirola.

Puesta a punto, reparación y cuidado de bicicletas a buen precio, con buen trato y rapidez. En Fuengirola hay bastantes opciones.

Marbella Ciclyng Club

Un clásico en la loclaidad marbellí para comprar bicicletas, accesorios y para la puesta a punto de tu ciclo.

Antequera Biker

La ciudad del El Torcal es un lugar con mucha solera en el mundo del ciclismo tiene bastantes tiendas y talleres de reparación de bicicletas que puedes visitar.

Bikestore Nerja

Otro establecimiento con solera y una clientela asentada en una región que practica bastante el ciclismo. Fácil poner allí a punto tu bicicleta o elegir otra nueva.