Ocho videoclips internacionales y dos bonus track de comienzos del siglo XXI filmados en la provincia de Málaga

En los últimos lustros es habitual reconocer lugares de Málaga y su provincia en muchos de los videoclips de la música nacional e internacional. En los 90, fueron sonados los videoclips de Madonna que grabó en Antequera las tomas para dos de sus canciones. Más recientemente, grandes éxitos del rap y el trap francés también tienen a la Costa del Sol como protagonista, David Bisbal también estuvo hace poco en Marbella grabando un videoclip y la gran mayoría de artistas locales casi siempre encuentran un guiño o una historia en torno a su tierra por muy internacionales que se hayan vuelto. Pero el comienzo del siglo XXI, por lejano que pueda parecer, tuvo muchos artistas de éxito que también utilizaron a la provincia de Málaga como decorado para ilustrar sus canciones. Era una época en la que el pop se reinventaba después de tormentas noventeras como las Spice Girls o Take That. Esta pequeña selección de videoclips internacionales grabados en la provincia de Málaga en la primera década del silgo XXI tiene canciones que reconocerán por el título, otras por el estribillo pero en todas podrán reconocer parte del paisaje de Málaga capital, Ronda, Benalmádena o Fuengirola entre otros lugares.

'These Words', Natasha Bedingfield

El tema fue número 1 de las lisas en Gran Bretaña, China, Irlanda, Japón o Israel en el 2004, es el tema más conocido de su disco Unwritten. Hace tiempo, pero el soniquete de la canción es familiar para quienes vivieron la época con consciencia plena. En el vídeo hay veces en las que no se ve un primer plano de Natasha y en ellas se puede ver la placa de La Merced de la capital. Además, el tejado en el que canta parte de la canción y otros emplazamientos de casi todas las escenas también fueron rodados en Málaga y su provincia. Hay que reconocer que Natasha tiene predilección por Málaga y su provincia, porque tiene otros videos grabados en Ronda o

'Galvanize', Chemical Brothers

Un tema muy popular, publicado en 2004 y que fue el single más escuchado del famoso álbum de los Chemical Brothers Press the button. Desde entonces se ha podido escuchar en las pistas de baile pero también en anuncios y películas. Casi 20 años después de su publicación sigue siendo un temazo para quienes gusten de la música electrónica. La discoteca Liceo del centro de Málaga y sus alrededores son los lugares que más protagonismo tienen en el vídeo. Número 1 en las listas británicas y de bastantes países.

'On the horizon', Melanie C

No fue un gran hit en las listas de ventas, pero sí el segundo single del álbum Reason de la que fuese Spice Girl, Melanie C. Se publicó en 2003, cuando no sólo una legión de fans del grupo británico estaba superando su disolución poco más de dos años antes, también las artistas que componían la banda han reconocido que eran los momentos más difíciles de sus respectivas carreras. En el videoclip, grabado en Benalmádena, se puede ver a Mel C jugando a tirarse agua en un Lava-lava y también dándose unos paseos en coche por la costa. Todo muy tranquilo, casual y reflexivo.

'Love foolosophy', Jamiroquai

Otra canción muy extendida y que no ha envejecido mal, es del álbum A funk Odissey de Jamiroquai. el artista ha trascendido fuera de su trabajo en más de una ocasión con las carreras de coches a través del mundo, en este video de principios del silgo XXI aparece en la carretera que va de Marbella a Ronda en un bonito coche clásico, con un perro convenientemente peinado y una compañera a al que lleva a una fiesta en alguna mansión marbellí con buen patio y genial piscina. Pasan cosas en el video y Jamiroquai acaba en el agua, volando o sentado en un sofá rodeado de mujeres. Original no fue el vídeo, pero sí muy popular.

'I promised my self', Basshunter

Es un tema de pista de baile, si el nombre no les suena, lo escucharán y ahí sí. Un remix de la canción noventera del mismo nombre que se grabó en 2008 en Fuengirola y se extendió por las discotecas de todo el mundo.

'Home', Simply Red

El primer álbum de Simply Red con su propia discográfica, no fue el más conocido, pero con el tiempo esta canción sigue ahí como un canon de los británicos. Es de 2003 y el video está grabado en Málaga capital.

'Music gets the best of me'. Sophie Ellis-Bextor

Así era el sonido popero inglés a principios del siglo XXI, otra artista que antes estaba en una banda e hizo carrera en solitario que todavía perdura. Esta canción sonó en la radio sin ser un gran hit, por eso es una prueba para la memoria que ni Cachitos propone. El caso es que el sonido es muy parecido al de muchas canciones de la época, sólo que en esta salen en el videoclip las playas de Benalmádena y el Tívoli.

'I would've loved you anyway', Trisha Yearwood

Es probable y razonable que un nombre tan pegadizo como el de Trisha Yearwood no les suene de primeras, es una cantante country norteamericana que en los 90 tuvo bastante éxito en este género bastante seguido en los Estados Unidos. Cambió el siglo y ella también buscó nuevos registros con este épico tema de amor grabado en Ronda y sus proximidades que le valió en 2001 uno de sus últimos éxitos. Intensidad a tope y recursos de edición necesarios en toda producción norteamericana de finales de los 90 o principios del siglo XXI.

Bonus track: 'El cielo no entiende', OBK

Son artistas nacionales que tuvieron un garn éxito en los 90 y que para comenzar el nuevo milenio sacaron este tema que se hizo muy popular. Sirvió como canción oficial de la Vuelta a España y se escuchó mucho en ese arranque de década. Está grabado en Málaga capital.

Bonus track: 'En tu ventana' de Andy & Lucas

Los gaditanos recolectaron cuatro discos de platino en 2003. Sonaban en las radios, la televisión, las discotecas y los semáforos. Las canciones de su primer disco fueron un éxito tras otro y una de ellas fue En tu ventana. El videoclip está grabado en Málaga capital y poca gente puede negar que ha tarareado la parte más sentida de una canción que habla de los malos tratos.