Tomar el sol de primavera: beneficios, cuidados y sitios tranquilos para hacerlo

La primavera ha llegado con lluvias, calima, un temporal que ha maltratado la línea costera de la provincia de Málaga y, por fin, con algo de sol. Tomar el sol es una de las actividades más pequeñas y placenteras de las que se practican. Las propiedades de los rayos solares en el cuerpo humano pueden ser beneficiosas o nefastas, en la cantidad está el veneno. Pero no es la única variable. El índice de radiación ultravioleta, la exposición durante mucho tiempo, las horas centrales del día o algo tan simple como la incomodidad provocada a nuestro alrededor pueden convertir algo que ayuda al organismo (puede tener incidencia en un sueño de mayor calidad, ayuda a sintetizar la vitamina D y colabora con el bienestar) en algo que nos exponga a patologías que pueden derivar en ser graves o en un rato de incordio.

Por suerte en los últimos años ha aumentado la conciencia en torno a las afecciones cutáneas y los daños en el organismo de una exposición excesiva al sol. Hay más campañas de información y tanto el catálogo como la eficacia de los protectores solares se han multiplicado. Sin embargo, en los últimos tiempos, los expertos avisan sobre una alta incidencia del cáncer de piel en general, pero en particular en Málaga y su provincia, donde se duplicó la tasa de cáncer de piel en 2018. Además con casos especialmente agresivos, uno de cada diez cánceres de piel fue un melanoma. Este tipo de enfermedad tiene a la alta exposición al sol sin protección como una de sus principales causas. Tomar las consabidas precauciones de usar protección solar, evitar las horas en las que el sol está más alto o no repetir sesiones de sol altas en corto espacio de tiempo son algunas que todo el mundo conoce. Las repetidas quemaduras por el sol aumentan las posibilidades de las afecciones y más en una sociedad en la que la esperanza de vida aumenta.

Pero no son las únicas consecuencias de exponerse al sol. El calor hará que baje la presión arterial por la dilatación de los vasos, la radiación solar también ayudará a la producción de vitamina D con una exposición de unos diez o 15 minutos al día y no hace falta que sea todo el cuerpo, con que sea en la cara y los brazos, serviría. Los rayos ultravioletas también se relacionan con la melatonina (hormona relacionada con la regulación del sueño), y ayudan a producir bienestar general. Por esos y otros motivos que cada cual recolecta en su trayectoria vital, encontrar un pequeño hueco en el día para estar al sol es positivo.

Rayos ultravioleta

Además, la primavera brinda una oportunidad para disfrutar de tomar el sol con un índice de radiación ultravioleta no muy elevado. El índice de radiación ultravioleta es la medida de la intensidad con que los rayos ultravioletas llegan a la Tierra. Se mide con números, cero es el mínimo y 11 es el máximo que se denomina riesgo extremo. Málaga y su provincia suelen tener altos índices de radiación ultravioleta, lo cual obliga a tomar más y mejores medidas de protección. En esta semana, la Aemet prevé que el índice de radiación ultravioleta esté entre el cinco para el miércoles, jueves y viernes; y de seis a partir del sábado. Esto supone que hasta el fin de semana el riesgo sea moderado (niveles 3, 4 y 5), y el fin de semana sea alto (niveles 6 y 7). La escala se completa los niveles 1 y 2 (sin riesgo y único en el que no se necesita protección), 8, 9 y 10 (muy alto) y 11 (extremo). Para los riesgos moderado y alto se recomienda no llevar el torso descubierto, fotoprotección y sombrero además de evitar las horas centrales del día y para el alto se añade un aviso sobre la exposición solar de los bebés.

En Málaga y su provincia es habitual estar en partes del verano, la primavera y el otoño en índices de radiación muy alta, en los que la recomendación es no exponerse al sol directo. En este punto de la primavera, el índice de radiación solar en la mitad norte de la península ibérica es de 4, más bajo que en la Costa del Sol. Teniendo en cuenta detalles como estos nos evitará la exposición nociva al sol de manera continuada, que puede ser algo casi imperceptible para alguien que viva e el sur y lleve una semana sin sentir el sol demasiado.

Lugares en la provincia de Málaga

En realidad cualquier sitio es bueno: esa porción de la casa que recibe el sol por la tarde o por la mañana, el trayecto de calle que está dentro del itinerario de tareas habituales. Para un rato de sol, lo necesario es encontrar el tiempo y cuando escasea, será menester encontrarlo en puntos inesperados. Esta selección es para tomar el sol de manera tranquila y acogedora. Algo que también se puede hacer en algún mirador con encanto para la tarde y alguna alcazaba bien situada en un lugar alto y con buenas vistas.

Torre Ancón Marbella

La torre es un Bien de Interés Cultural y forma parte del entramado defensivo que se extiende por toda la costa. Casi 12 metros de torre que está frente al paseo marítimo, es una zona del paseo con vegetación cercana y buena para darse un paseo y tomar el sol sobre todo por la tarde.

Torre de La Batería, Cala de Mijas

Es otra torre que está en un entorno natural bonito y que recibe el sol de tarde en el camino litoral cercano a la torre. Es un buen sitio de referencia para un paseo por la costa oeste de la provincia malagueña.

Peñón del cuervo, Málaga capital

Se usa como referencia la playa pero en realidad hay que llamar la atención sobre el paseo que lleva a la misma. en función si se busca el sol de mañana o de tarde será mejor pasear en sentido Málaga o La Cala, en función de la hora y el día tendrá más o menos tránsito, pero es un lugar bueno si se dispone del tiempo.