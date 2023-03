La viral definición del frío en Málaga que arrasa en redes y que firma SpokSponha

El vídeo no es de ahora pero no pierde valor y su autor, el malagueño SpokSponha, volvió a sacarlo a relucir en sus redes y ha vuelto a viralizarse. Con motivo de la ola de frío, que en Málaga cuando llega, la sentimos con creces, el polivalente creador de contenidos rescató uno de sus monólogos sobre Málaga, sus características y cómo afrontamos los malagueños el frío desde su particular punto de vista, con mucho humor y repleto de referencias de todo tipo.

"Una de las características de Málaga es que si tu quieres un alquiler por menos de 850 euros en Teatinos, tienes que reunir las siete bolas de dragón y matar a Thanos con un paquete de Potitos de seis de merluza con guisantes", comienza el speech de SpokSponha, que arranca con las olas de frío en Málaga: "Otra de las cosas características es que cuando hace frío estamos arrecíos hasta el asterisco. Cuando llega el frío, aquí tú te puedes poner una armadura daédrica del Skyrim y una trenca del Cortefiel que los pezones los va a tener como los tobillos del Rey Hielo. Eso no te lo cambia nadie. Es más, cuando eso pasa no hablamos de otra cosa: 'Mira hermano tócame la nariz, parezco una cubitera, tronco'".

SpokSponha sigue con el frío y Málaga: "Estamos obsesionados con el frío ahora mismo. Yo llevo una semana y media cagando Calippo de fresa pa montar un kiosko en Torremolinos. Normal, porque estamos en la Costa del Sol, que si el calorcito, el terraceo... y es como si metes a Carmen Gaona en el Tekken 8 de personaje, no cuadra mucho. Pero por mis muertos que estoy al lado del río, que hace más frío que haciendo edredoning con un dementor, por mi abuela. Algo así como si tu osteopata fuera la foca de Pingu, como si pillas un Airbnb y de repente es en Azkaban, celda 54, planta 9. Es como vigilar una obra en Yugoslavia. Ahora mismo tengo los pies más moraos que el culo de un Gengar".

"Mucha gente me está diciendo 'vente pa Burgos, vente pa Lugo y sabrás lo que es el frío, -15 grados, que sois muy exagerados los andaluces. 13 grados y montáis un Winter Wonderland en la caseta de la Feria'. Si yo lo sé, si es que es normal", se defiende con la diferencia con el frío del norte, pero les hace entender a su manera: "Pero bueno, cada tres años en Málaga entra un frío de estos que parece que está una chirigota con los Caminantes Blancos, pues habrá que decir que parece que le estamos haciendo un degradadito al Yeti. Habrá que decirlo, cojones".