El youtuber Zazza el italiano visita también Los Asperones: "El barrio más aislado de Málaga"

"No entres ahí que es peligroso", era lo primero que escuchaba al llegar a Los Asperones Zazza el italiano, el youtuber que visita los barrios más marginales de España y que recientemente mostró su paso por la barriada Palma-Palmilla. Provenía de una furgoneta, una mujer que en tono jocoso avisaba de donde se metía, para terminar diciéndole "métete que no pasa nada".

Zazza accede a Los Asperones en un vídeo que publicó este domingo pero que grabó en octubre del pasado año, en 2022. Tras un par de negativas a hablar y salir en sus vídeos, encuentra a una familia que le cuenta la situación del barrio, la falta de empleo y "el racismo de los payos" a la hora de encontrar empleo. "Nada más que ven el DNI, que pone Los Asperones, ya no te quieren. No tenemos oportunidades. Si no nos dan oportunidades te tienes que buscar la vida en la chatarra", dice una mujer, "en cuento le das el currículum y te das la vuelta lo tiran", dice otro.

"Aquí lo que hay es mucha necesidad", dice otro hombre con el que se encuentra Zazza, que asegura que lleva en la barriada desde los 7 años (y al que reconocen como el "pequeño alcalde" del barrio): "Las subvenciones que dicen que son para el barrio yo la verdad es que no sé dónde van". Éste hombre le cuenta que recibió un disparo en el barrio "por un malentendido" hace nueve años: "Ahora estoy perdiendo movilidad".

Zazza se dirige poco después al colegio María de la O, donde le atienden tres mujeres que le avisan. "Aquí vino haciendo unas fotos para la universidad, estuvo aquí y le dieron una torta en la cara que lo dejaron de vuelta espalda", la que habla es Vito, la cocinera del colegio que lleva muchos años en el lugar y es una más. Ella reconoce que a veces la situación en el barrio no es la mejor y da la solución al problema: "Yo quitaría todo esto. Ellos tienen derecho a vivir como vivimos los demás, no a vivir entre bichos y ratas como viven aquí".

El video continúa con un encuentro con un coche de policía que reconoce al youtuber de otras incursiones barrios marginales. El policía cuenta que están en Los Asperones por un aviso de una furgoneta robada que supuestamente ha aparecido en el barrio. Su amigo le asegura que "esa furgoneta no va a aparecer".

"Estamos apartados de la sociedad, pese a la basura que hay, las ratas, aquí hay personas buenas", recalca este hombre sobre Los Asperones y pide ante la cámara más respeto por parte de la policía: "Que vengan más calmados, porque esto se está poniendo muy caliente". "Con respeto y humildad, queremos transparencia, y un futuro de trabajo para todos. Se lo pido al alcalde, no hemos tenido la posibilidad de vivir dignamente como otras personas", sentencia este 'pequeño alcalde' de la barriada de Los Asperones junto con Zazza el italiano.