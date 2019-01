El AVE Málaga-Madrid sigue al alza y supera ya los 2,5 millones de viajeros anuales

Cerca de 40 millones de pasajeros desde 1992

Las estadísticas oficiales elevan a cerca de 40 millones el número de personas que en los últimos 26 años han hecho uso del tren para desplazarse desde Málaga a Madrid, Barcelona y Valencia, como destinos principales, pero no únicos. El dato toma en consideración no solo los once años en los que la Costa del Sol viene disfrutando de línea de alta velocidad, sino también el periodo previo que desde 1992 tuvo el Talgo 200 como único referente de transporte. En este sentido, según los datos oficiales, desde 1992 hasta la fecha de entrada en servicio del AVE a Madrid, hubo un total de 11.450.000 pasajeros que se subieron al tren para desplazarse.