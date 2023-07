Abogados y procuradores mutualistas de Málaga se manifiestan por las pensiones "irrisorias"

Unos 300 abogados y procuradores mutualistas de Málaga se han manifestado en la mañana de este viernes frente a la Ciudad de la Justica para protestar por las "irrisorias" pensiones que, según denuncian, les van a quedar tras décadas de trabajo después de un cambio en el funcionamiento de su sistema de cotización. Aseguran que están recibiendo prestaciones que en algunos casos oscilan entre los 200 y 400 euros. Exigen "el derecho reconocido constitucionalmente a estar protegido socialmente en un marco de igualdad al resto de los trabajadores de este país y a unas pensiones dignas".

A la concentración han asistido abogados y procuradores de toda la provincia de Málaga (Antequera, Marbella, Fuengirola y la Axarquía, además de la capital). Según han explicado los portavoces, hasta 1995 era obligatorio unirse a la Mutualidad (el sistema de cotización privado) cuando los juristas se colegiaban para poder ejercer su profesión, basándose en un sistema de reparto de capitalización colectiva, lo que les cerraba la puerta al sistema público, el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y que "de ser una verdadera Mutualidad se pasó a una camuflada, sin prestación de asistencia sanitaria hasta que la Seguridad Social abrió la cobertura a los abogados en 2012".

Así, critican que les están quedando pensiones "irrisorias que no solo no se revalorizan sino que sufren la inflación". Asimismo, señalan que "no cubre la incapacidad transitoria más que 365 días". Además, según aseguran, aquellos que han querido trasladarse al RETA han visto que sus años cotizados como mutualistas no contabilizan.

En el manifiesto también han criticado que una vez se pudo elegir entre ambos sistemas, por parte de estas entidades se generaron dudas sobre los beneficios de pasarse al sistema público en cuanto a los cálculos de las previsiones de las pensiones y, además, se "ocultaron que se convertían en un fondo de ahorro"; asegurando estos profesionales que en este camino se han sentido "muy solos".

"Los colegios de abogados y el Consejo General del Poder Judicial la seguían recomendando -la Mutualidad- a los nuevos abogados como un sistema más beneficioso que el RETA y ello es falso", han sentenciado los convocantes de esta concentración, que además han criticado que la Mutualidad de la Abogacía "siempre tiene su propia oficina en la sede de los colegios profesionales, con lo que la apariencia de protección social era sobrentendida". Sobre el Colegio Oficial han lamentado que no hayan asistido a la concentración "pese a estar invitados".

Han exigido "del Estado, del Gobierno, de los poderes públicos, de los partidos políticos, que realicen cuantas reformas legales sean necesarias para una protección social y unas pensiones dignas y evitar así esta dantesca situación". Han considerado que los mutualistas alternativos tienen derecho "a una ventana o pasarela" al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) "que posibilite a los que desean y pueden acogerse a este régimen poder obtener una pensión en igualdad al resto de los ciudadanos".

"Porque estamos condenados mediante estas situaciones a la indefensión económica de las escasas protecciones sociales, porque las míseras pensiones que nos esperan nos condenan a morir con las togas puestas o a vivir de los ahorros, quienes hayan podido conseguirlo, de los familiares si se tienen, o bien, a la miseria", han señalado.

Tras la concentración de este viernes, tienen convocada una reunión el próximo jueves 13 de julio en el Colegio de Agobados de Málaga para definir una hoja de ruta y crear comisiones de trabajo.