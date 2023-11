Alicia Izquierdo: "No quiero cambiar nada de la Málaga tecnológica, frenar el éxito nunca es bueno"

Alicia Izquierdo (Málaga, 1977) es ingeniera de telecomunicaciones con doble especialidad por la UMA de formación. De la Costa del Sol saltó a Madrid, Londres, Miami o Dubái, trabajando para empresas como Huawei, ZTE, Vodafone, Ericsson u Oracle. También ha sido Bussiness Angel y no ha dejado de formarse. Un CV completo, al que le faltaba una experiencia en la administración. La pasada Semana Santa recibió la llamada del alcalde, Francisco de la Torre, y acabó en el número seis de la lista. Si su presencia era una sorpresa, su destino –en caso de que el PP acabase gobernando– estaba claro: Innovación y Teconología. Para estos cuatro años hay un proyecto que le dejaría con mejor sabor de boca que el resto, "la transformación digital completa del ayuntamiento", pero duda al responder. Es una de las únicas veces que titubea durante la entrevista con Málaga Hoy, más allá de cuando disecciona y comprueba datos que trae apuntados a mano en una libreta. Tinta negra, letra limpia y pulcra que solo se complementa con algún título subrayado con fosforito morado. Cuando presentó su nombre el alcalde también subrayó su esfuerzo: "Viene dejándose dos tercios de su salario", aseguró. "Sí, sí, es verdad", ríe nerviosa cuando se le pregunta.

La vocación por la público debe ser grande.

Es una oportunidad muy bonita, el salario emocional también pesa. Llevo toda mi vida con una carrera buena, pero una posición como la que tengo ahora permite que el trabajo tenga efecto en las personas. A mí eso me atraía. Si he tenido esta carrera es porque Málaga me ha hecho de trampolín y me gustaría poder devolvérselo a la ciudad.

El cambio tampoco habrá sido pequeño entre la forma de trabajar en la administración y la privada.

El cambio es muy grande, pero también es una oportunidad de añadir valor a la administración. Intentar traer perspectivas de lo privado a lo público y a mí también me enriquece la administración, que sólo había estado en el otro lado. Es verdad que en otros países hay más conexión entre público y privado y en España no se da tanto, pero es algo que debería ocurrir más.

¿Cómo podemos hacer que esto pase con más frecuencia?

El principal problema yo creo que es el tema salarial en un lado y en otro.

Hay que subir sueldos en la administración para ser competitiva.

O bajar el sector privado (risas). El sector público es atractivo por el trabajo, pero debe ser atractivo en todos los sentidos.

Casi ningún independiente desde principios de siglo ha repetido tras el primer mandato, ¿viene con la vocación de romper la regla?

No lo estoy pensando ahora mismo. Estoy muy ilusionada con el proyecto y cuando lleguemos al río veremos cómo cruzarlo.

Cuando se habla de la Málaga tecnológica se habla de éxito pero, ¿qué quería cambiar cuando estaba fuera?

No quiero cambiar nada, quiero ayudar a que dé el siguiente paso. Málaga lo ha hecho excepcional en los últimos años, ha sido increíble tener la visión de que podía llegar a este nivel y yo, que he vivido en otras ciudades, quiero que sea más internacional.

¿En qué ciudades podemos o tenemos que fijarnos?

No al 100%, pero por ejemplo Miami ha hecho cosas muy bien y otras no tan bien. No querría que Málaga terminara siendo Miami, pero ha sido capaz de moverse a metrópoli, de atraer talento y ser un sitio al que la gente quiere irse a vivir, de aumentar el número de startups tecnológicas. Ahí también está Berlín que lo ha hecho muy bien en la parte de fintechs. A nivel de nómadas ejecutivos, salió ese ranking de Savills, que situaba a Málaga como número dos del mundo, y yo tengo mis dudas porque he vivido en Dubai, Málaga y Miami [las tres primeras de la lista, en ese orden]. No está bien medido ahí, podríamos estar en el número 1.

Hablaremos con Savills y les diremos que Málaga debe ser la primera.

Que está mal medido (risas).

Decíamos que Málaga ha crecido mucho en los últimos años, ¿es positivo ese crecimiento tan exponencial?

Claro que es positivo, pero hay que saber gestionarlo. En ninguna circunstancia frenar el éxito es bueno. Hay que conocer cuáles son los cuellos de botella con los que te vas a encontrar y ser capaz de ir adaptándote al éxito y a las necesidades del éxito que has generado.

Hablando de trabajadores, el sector tecnológico tiene ya varias decenas de empleados en Málaga, Felipe Romera dice que quiere llegar a los 50.000 en el PTA en el medio plazo, ¿cómo se llega a esta cantidad y tiene Málaga capacidad para acogerlos?

Sí, capacidad tenemos. En el Parque Tecnológico nos queda espacio. Ahora mismo estamos en 21.000 trabajadores y se está trabajando desde el parque y la ciudad con más empresas que quieren venir porque la atracción es grandísima. Lo que dice Felipe es posible.

Tendrá mucho contacto con estas empresas, más aún viniendo de Oracle, ¿qué es lo que más echan en falta en Málaga? ¿Trabajadores, viviendas, oficinas?

Los tres puntos. A nivel empleados, estoy hablando con el sector y según me dicen, hacen falta 2.500 empleados al año de forma constante. Me pareció una exageración, pero viendo las contrataciones que se han hecho en los últimos años no está tan lejos. Por eso desde el Ayuntamiento intentamos conectar a la población malagueña con esos puestos de trabajo.

He leído que uno de sus proyectos es que la IA pueda implementarse en Urbanismo para aligerar trámites.

Es un proyecto chulo, a ver si conseguimos que salga. Es intentar que la IA pueda ayudar a optimizar los procedimiento internos, sobre todo de licencias. Queremos implementar un gemelo digital [un modelo virtual de un espacio físico real] que en cada parcela pueda mostrar los volúmenes de edificabilidad y todas las variables con las que trabajan los arquitectos. Siguiendo esta línea podemos facilitar mucho la vida a Urbanismo. Pero es un proyectazo.

No será cosa de un día.

Hay que entrar sin romper. Todos estos proyectos no pueden entrar como elefantes en una cacharrería, no pueden afectar el normal funcionamiento del Ayuntamiento.

Estamos entrando en las smart cities, ¿qué otras innovaciones querría implantar en este ámbito?

En la parte de smart city la estrategia es amplia. Vamos a afrontar la transformación desde diferentes pilares, ahí una línea hacia dentro, queremos digitalizar la forma que tiene de trabajar el ayuntamiento internamente y llegar a papel cero, que es muy difícil porque es un cambio cultural importante. Pero también movernos a la nube y la ciberseguridad. Hay otro pilar, hacia la ciudad, que son las plataformas de servicio. Estamos digitalizando el registro. Los expedientes van a ser digitales de extremo a extremo a finales de año. También queremos tener una oficina del dato única donde tengamos todos los datos del ciudadano en un sitio único. Ver su consumo de agua, qué está haciendo de transporte… Unificarlo para ver qué necesidades tiene y ser capaces de adelantarnos a sus necesidades de servicio.

Hablemos de metaverso, hay una incubadora en el Polo Digital. Parece que ha pinchado un poco la primera burbuja, ¿va a continuar la apuesta?

Absolutamente. Es una incubadora de alta tecnología, va a haber metaverso, IA, 5G y 6G, computación cuántica… Toda la tecnología futura estará. El metaverso es una nueva forma de interactuación, va a ser absolutamente necesaria. El problema es que ha habido un exceso de expectativas, pero tenemos que entender que son tecnologías absolutamente necesarias, disruptivas y que van a ser muy usadas en el futuro. No es un tema de metaverso sí o no, por supuesto que sí.

Casi todas las más grandes están ya aquí pero, ¿alguna empresa que le gustaría traer durante el mandato?

Estamos ya en primera liga, no hay ninguna empresa con la que pueda soñar.