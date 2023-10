Álvaro Calafat: de coser en un sótano en Alhaurín de la Torre a conquistar los desfiles de moda de Madrid

No hace ni un mes que Álvaro Calafat se echó sus diseños a la espalda o, mejor dicho, los metió en una furgoneta y puso rumbo a la capital para exhibirlos. Ni de lejos, pese a que apenas tiene 28 años, suponía ésta su primera acción sobre las pasarelas. Pero sí que fue la vez que le entrañó un mayor esfuerzo, tanto logístico como artístico. Incluso más que cuándo el año pasado, siendo aún un creador desconocido para el gran público, irrumpió en la Semana de la Moda de Madrid.

Así las cosas, de la Mercedes-Benz Madrid Fashion Week guarda un buen recuerdo. "Aquello fue una maravilla, algo increíble". Sin embargo, posee especial cariño por su reciente experiencia en solitario en el Puente Cáscara, donde presentó Fianmma, una muestra inspirada en la mafia. "Las circunstancias nos permitieron hacerlo así. No son proyectos comparables, este último era más personal. La otra vez íbamos mucho más relajados porque todo estaba bajo control, pero esta vez lo hemos gestionado entre dos personas: Ana Ponf, mi novia y otra mitad de la empresa, y yo". Para ello, como no podía ser de otra manera, tiraron de genio y complementaron la experiencia en el terreno musical con dos pesos pesados del rap malagueño: Delaossa y Easy-S.

En resumidas cuentas, podría decirse que su historia se borda cada día a fuerza de puntadas, cosa que no siempre estuvo tan clara. "No sé cuándo empecé en la moda, sinceramente, fue una cosa que apareció y me cambió la vida. Ni siquiera sabía que esta profesión existía y que se podía estudiar en Andalucía de manera pública", relata. Aunque, en honor a la verdad, es preciso dejar constancia de que es nieto de costurera, por lo que aunque sea por genética algunas dotes llevaba de fábrica. Fue a partir de entonces, de esa revelación que no sabe ubicar en el tiempo, cuando ingresó en la Escuela de Arte de Cádiz. Una vía que no le eximió de hacer otros trabajos: sabe bien cómo tirar cañas en un chiringuito. En cualquier caso, antes de terminar su etapa formativa, su primera colección, Tobalo (un guiño a su familia, conocida por ese nombre), ya estaba en la calle. También había debutado en la 080 Barcelona Fashion y ganado varios certámenes de moda.

Todo marchaba. Pero las infraestructuras que poseía aún no acompañaban. "Empezamos en el sótano de la casa de mis padres. No teníamos presupuesto para nada. La primera colección se empezó allí. Usábamos una máquina de coser del Lidl —comenta entre risas— y una overlock también de esa tienda; luego Ana se compró una un poco más buena y fue como: ¡guau!". A día de hoy, mucho han avanzado en ese sentido. Basta con echar un vistazo a su taller, en el vivero de empresas municipales de Alhaurín de la Torre, para comprobarlo. "Ahora estamos en otro nivel. Tenemos diez máquinas y un espacio grande. Somos un equipo fijo de cuatro personas que se amplia a más de diez cuando vienen becarios". Una transición de estudiante a profesor (entremedio, llegó a trabajar codo con codo con Palomo Spain o realizar un Máster en Londres) que ha cristalizado en apenas unos años, incluso más allá de su taller: impartiendo clases en EADE.

Y, siempre que puede, lo hace con Málaga como partícipe, de hecho, desde sus inicios, decidió apostar por materia prima local para sus creaciones, compromiso que sigue manteniendo a la hora de realizar sus colecciones, que siempre están conectadas por un hilo que fluctúa entre lo secreto y lo inefable. Al ser preguntado por los aspectos que caracterizan a sus diseños, en cambio, sí que se moja: "Pasión, trabajo y ambición. Hacemos un producto con carácter".

Aunque, por esta vez, los aficionados a su diestra aguja tendrán que aguardar un poco más para ver la siguiente tanda. La nueva colección ni está en proceso ni se la espera. "Tendrá que esperar a que aterricemos de la anterior, cuando ya esté harto de esa, empezaremos con la siguiente", detalla con total transparencia. Y sigue: "Tampoco me apetece. Necesitamos descansar ahora de todas las colecciones y desfiles. Creo que la marca no necesita sacar nada en estos momentos, solemos hacer una al año, tenemos muchísimo contenido, entonces, preferimos trabajar con eso. Vamos a hacer un recap". Mientras tanto, todo aquel que lo desee puede ir haciendo boca con el documental que estrenó el pasado junio, que cuenta las experiencias entre bambalinas de la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid.

Otro de sus últimos movimientos más recientes es el lanzamiento de su página web, a través de la que comercializa sus prendas. "Estoy supercontento con cómo está yendo todo porque estamos vendiendo". El siguiente paso será llegar hasta tiendas y boutiques físicas. Una novedad de la que no puede desvelar mucho, salvo alguna cosa, porque aún no está muy avanzada. "Mi primer punto de venta físico estará en Málaga. No te quepa duda". Ya se intuye: de Alhaurín, a los puntos de ventas más exclusivos.