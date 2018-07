Arquitectos franceses realizarán el proyecto inmobiliario de la Térmica

Tras todos esos pasos administrativos, Truán espera poder solicitar la licencia de urbanización en septiembre de 2019 y se estima que las viviendas no estarán construidas, al menos, hasta 2021. Se harán 874 viviendas de las que 601 serán libres y 273 protegidas en edificios que tendrán una altura máxima de unos 60 metros, unas seis o siete plantas. En los bajos habrá comercios y restaurantes, siendo el objetivo que cualquier ciudadano pueda circular por esas calles. La zona también contará con un hotel y con oficinas y Truán adelantó ayer que se prevé modernizar la subestación eléctrica que Endesa posee en la zona tapándola con una gran estructura de acero que dé sensación de modernidad. Metrovacesa posee la parcela anexa, la de Torre del Río, y parece que en este caso sí apostarán por levantar grandes torres, aunque la idea es dar a conocer el proyecto definitivo en septiembre.

Los arquitectos presentaron ayer el proyecto y aún debe recibir el visto bueno de los técnicos de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga. A eso hay que sumarle que se está a la espera de que el Tribunal Supremo resuelva un recurso contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de anular el PERI por un defecto de forma. Esa sentencia ya no es firme hasta que resuelva el Supremo, algo que puede ocurrir dentro de un par de años. Mientras tanto, Truán comentó que han iniciado la modificación del PERI y que incorporarán el informe de sostenibilidad que faltaba para ir ganando tiempo. Eso supondrá, como mínimo, 14 meses de trámites porque tienen que emitirse nuevamente informes desde la Junta, Costas o Navegación Aérea.

Truán indicó que se trata de "un diseño único en Europa que acaba con los diseños de los años 60 de creación de manzanas directas" y recordó que la inversión rondará los 120 millones de euros, aunque no precisó la cantidad de empleos directos e indirectos que se generarán. Podría rondar el millar.

Una batalla entre cinco grandes estudios de arquitectura

El estudio fundado por Francois Leclercq en 1982 se ha llevado el gato el agua, aunque no ha sido el único que ha competido por este gran proyecto en la capital malagueña. Los directivos de Gingko convocaron un concurso internacional de arquitectura y se eligieron cinco estudios, de los cuales dos eran españoles -Lamela Arquitectos y Carlos Rubio Arquitectos- y tres extranjeros -Fujimoto (japonés), Valode et Pistre (franco belga) y el mencionado Leclercq francés. Tres de las propuestas fueron rechazadas porque apostaban por la construcción de grandes torres, una idea que no gustaba a Ginkgo, y una cuarta cayó por ser excesivamente futurista. Leclercq cuenta con 75 empleados y ha desarrollado grandes proyectos principalmente en Francia.